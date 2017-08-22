يبقى الأمل.. فلا يأس مع الحياة

ربي إن كان للفرح ميعاد متأخر، فأرواحنا تضجر بألف حيرة، هب لنا من الحظ ما نتمناه وهب لنا أمرا يدهشنا فرحا حد البكاء، لا يُؤخر الله أمر إلا لخير، ولا يحرمك أمر إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير، فلا تحزنوا أيّها الأحباب هذا ما يسمى ببياض القلب. أشعر دائما بالسعادة أتدرون لماذا؟ لأنّني لا أضع توقعات لأيّ شيء من أيّ شخص، التوقعات دائما ما تحبّط والحياة قصيرة، لذلك أحِب حياتك وكن سعيدا، ابتسم دائما، وقبل أن تتكلم اسمع، قبل أن تكتب فكر، وقبل أن تصرف المال اكسب، قبل أن أن تجرح اشعر وقبل أن تكره حب، قبل أن تيأس حاول. أجمل ما في الحياة إنسان يقرأك من دون حروف، ويفهمك من دون كلام، يُحبك من دون مقابل .

الكلام الجَمِيل قد يغيّر مسارَ يومِ أحدِهم بأكمله، سَأحصُل علَى ما أستحِق، عندما أتوه بين ساعات يوم بين الصباح والمساء، بين فكرة وحلم، لا أرى نفسي إلا فيك، فأنا لا أستطيع أن أكمل يومي إلا بحضورك.

الوقوف على قدميك يمنحك مساحة صغيرة في هذا العالم.. لكن الوقوف علي مبادئك يمنحك العالم كله.

ليلى/ باتنة