معكم إلى بر الأمان

سهام/ قسنطينة :

إذا أردت أن يبارك لك الله ويجعل أولادك من الذرية الصالحة، لا تكتفي بالدعاء فقط، عليك بتّحري كل الأسباب من أجل تحقيق ذلك، أوّلها أن تجعلي الحلال طعامك وشرابك وملبسك، يجب أن يكون طيّبا لا شُبهة فيه، لأنّ عملك فيه نوع من الشك وحتّى لا تختلط عليك الأمور، إسألي أهل العلم من هم أكثر تفقها في شؤون الدين، أسأل الله أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه.

إلى فارس/ البليدة:

بني، إنك تنعم بموفور الصحة وأنت على استقامة، وحسن خلق وصلاح، لله الحمد والمنة، أمّا المظهر فليس المقياس الذي يؤخذ بعين الاعتبار، ويتم على أساسه الاختيار، ـ وإن كان في هذا الزمن يبدو كذلك ـ، تخلص من هذه الأفكار وعش في وفاق مع نفسك، ولا تنس أنك لم تبلغ بعد سن الزواج فاهتم بدراستك، لأنّها تأشيرة العبور إلى دنيا السعادة والاستقرار والتميّز الحقيقي.

ردّت نور