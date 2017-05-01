مقتل خضّار بطعنات خنجر إثر شجار على ألبسة في تلمسان

اهتزت، مساء أمس الأول، منطقة حي الشهداء التابعة إقليميا لحي المدرس بوسط مدينة تلمسان على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها ثلاثيني وهو خضار معروف ببيعه للبقدونس، حيث دارت بينه وبين تاجر منافس له ملاسنات، قبل حدوث الجريمة، وبعد ساعات ترصد الجاني الضحية بأحد الأحياء الضيقة والمهجورة، ليقوم بمباغتته ووجه له سبع طعنات غادرة في القلب بواسطة سلاح أبيض «بوشية»، مخلفا له نزيفا حادا أدى إلى مصرع المعتدى عليه بمجرد وصوله إلى استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي. وعلمت «النهار» من مصادرها أن التهديدات التي كان يطلقها التاجر المنافس بالقتل تجاه الضحية جعلته يتنقل إلى مقر الأمن للتبليغ عنها، قبل أن يتجدد الخلاف بينهما على أولوية الحصول على شحنة من الملابس للمتاجرة فيها، والذي انتهى بمقتل بائع البقدونس، حيث أطلقت في أعقابها مصالح الشرطة أبحاثا مستعجلة، أفضت إلى توقيف الجاني، بعد ساعة من حدوث الجريمة، كما استعادت سلاح الجريمة. للإشارة، شهدت ضاحية بوهناق بمنصورة في تلمسان، منذ ما يقل عن أسبوع، جريمة قتل لا يزال الغموض الكثيف يلف وقائعها، والتي كشفت آخر التسريبات بشأنها أنها حصلت بعد شجار عنيف اندلع بيع بارونات خمور وشريك لهم ينحدر من ولاية عين تموشنت، والذي كان مدينا للقاتل أو القتلة بمبلغ من المال من محصلة نشاط مشبوه بين الطرفين، وأوقفت إثرها قوات الدرك امرأة جرى الاشتباه حول صلتها بهذه الجريمة، لكن التحقيقات لا تزال تسير في سرية تامة ويشوبها تحفظ كبير، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الأمني المتواصل لحد الساعة.