قروض بـ100 مليون سنتيم لمستخدمي لجمارك لشراء أو بناء مسكن

قررت المديرية العامة للجمارك منح قروض بـ100 مليون سنتيم لفائدة مستخدميها، وذلك في إطار تحسين الظروف المعيشية والمهنية للأعوان، حيث من المنتظر أن تنطلق عملية التسجيل بداية من اليوم عبر الموقع الرسمي للمديرية على شبكة الأنترنيت. أعلنت المديرية العامة للجمارك أنه في إطار تطبيق المخطط الاستراتيجي للجمارك لسنة 2016 /2019، ولا سيما ما يتعلق منه بتحسين الظروف المهنية والمعيشية للأعوان، من خلال منحهم قروضا لمساعدتهم على شراء أو بناء مساكن. وقد منحت المديرية الجهوية للجمارك 23 مسكنا وظيفيا لفائدة موظفيها التابعين لها، منها 11 مسكنا بولاية الأغواط و12 مسكنا بولاية غرداية، في حين ستتواصل العملية عبر جميع المديريات الجهوية تطبيقا لتعليمات المدير العام للجمارك القاضي، بتوزيع كل المساكن الوظيفية الجاهزة على مستوى جميع المديريات. ومن جهته، أشاد المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر، في رسالة موجهة إلى أفراد الأسرة الجمركية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، بالمصادقة على قانون الجمارك الجديد وصدور النص التنظيمي الجديد لذات المصالح، وكذا التقدم المعتبر لأشغال إنجاز النظام المعلوماتي الجديد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات متعلقة بترقية الوضع الاجتماعي للجمركي، على غرار توزيع مساكن وظيفية وإمضاء اتفاقيات متنوعة ذات طابع اجتماعي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأعوان. وكانت المديرية العامة للجمارك قد وقّعت اتفاقية مع الشركة الوطنية للتأمين تتضمن امتيازات متعلقة بمختلف الأخطار بالنسبة لموظفي إدارة الجمارك ومتقاعديها، حيث تتمثل في تأمين السيارات بنسبة تخفيض تصل إلى 65 من المئة، والتأمين على الكوارث الطبيعية وتأمين عتاد الإعلام الآلي والإلكترونيك والتأمين متعدد الأخطار بالنسبة للمنازل.