مسؤولون وهيئات دبلوماسية عبثوا بأملاك الدولة

شرعت وزارة الشؤون الخارجية ووزارة السكن، في إحصاء المساكن التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، التي استفادت منها العديد من ممثليات الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في الجزائر، السنوات الماضية، حيث أفضت التحقيقات التي قامت ذات المصالح إلى أن العديد من المساكن تم تحويلها عن طابعها، فضلا عن عدم تسديد مستحقات الإيجار على مدار سنوات، بلغت اليوم ملايير الدينارات .

علمت النهار من مصادر متطابقة، أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية، تسلمت ملفا ثقيلا من طرف مصالح وزارة السكن، يتعلق بالمساكن التي تم استئجارها من طرف ممثلي الهيئات الدبلوماسية الأجنبية العاملة بالجزائر، ويتعلق الأمر بمساكن تابعة لدواين الترقية والتسيير العقاري، تقع في أحياء راقية بالعاصمة على غرار المرادية وحيدرة والأبيار وتيليملي، بالإضافة إلى مساكن في ولايات أخرى على غرار قسنطينة وورڤلة، لم يتم تحصيل أعياء إيجارها على مدار سنوات طويلة، والأكثر من ذلك تم تحويل البعض منها عن إطارها، علما أن التحقيقات التي أجرتها مصالح السكن جاءت بناءً على طلب من المصالح المختصة على مستوى مصالح الشؤون الخارجية.

وحسب المعلومات التي توفرت لدى النهار، فقد اكتشفت مصالح الوزير عبد المجيد تبون، من خلال التحقيقات التي قامت بها، تحويل العديد من المساكن التي استؤجرت من خلال وزارة الشؤون الخارجية لهيئات دبلوماسية أجنبية إلى مسؤولين سابقين، فضلا عن غياب الملفات القاعدية للعديد من الشقق، وهو ما صعب لمصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري من تحصيل الإيجار وعدم الاستفادة من الموارد المالية، التي قد تذرها مثل هذه العقارات، علما أن كراء المساكن للهيئات الدبلوماسية يعتبر اليوم نشاطا رائجا لدى الخواص نظرا للأرباح الناتجة عن المبالغ الخيالية التي تدفعها السفارات الأجنبية المعتمدة في الجزائر.

في هذا الشأن، وعلى سبيل المثال، أحصى مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي حوالي 3 ملايير دينار مستحقات إيجار غير مدفوعة من طرف الهيئات الدبلوماسية، وتبلغ مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، بالإضافة دواوين ورڤلة وقسنطينة، التي لم تحصل هي الأخرى على مستحقات الإيجار من مبالغ هامة أيضا.

العديد من المساكن التي طلبت وزارة الشؤون الخارجية إحصاءها لا تتوفر على ملفات قاعدية منذ أكثر من عقد من الزمن، علما أن ذات المصالح أي الشؤون الخاريجة هي من كانت تتصرف في هذه الأملاك، وهي الوسيط مع مصالح السكن فيما يتعلق بعقود الإيجار، مما نتج عنه تحويل العديد من المساكن لجزائريين بطرق غير قانونية، إذ توجد العديد من الحالات محل نزاع على مستوى المحاكم بين مصالح بين دواوين الترقية والتسيير العقاري والشاغلين غير الشرعيين، فضلا عن عدم معرفة من يشغل جل المساكن وهل هي هيئات دبلوماسية أم جزائريون ؟

وتجد الإشارة، إلى أن ديون الإيجار تعود في أغلبها إلى سنوات التسعينات أي 1996 و1997 ومنها ما يعود إلى البداية التسعينات، حيث أن التجاوزات المسجلة في تحويل المساكن وعدم متابعة ملفاتها يعود إلى أكثر من 15 سنة، وهي تجاوزات مسؤولين سابقين تحاول اليوم وزارة الخارجية إنقاذ ما يمكن إنقاذه. على اعتبار أن مصالح السكن وجدت نفسها في حرج بسبب عدم قدرتها على تسوية المشكل، إذ لا يمكنها التعامل مباشرة مع الهيئات الأجنبية المعتمدة بالجزائر، وهو أمر من اختصاص وزارة الخارجية.