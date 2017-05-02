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سلطة الضبط توجه تحذيرا للشروق نيوز وعلي فضيل يعتذر

نشر يوم 2017/05/02 39030 0 ياسين عبد الباقي سلطة الضبط توجه تحذيرا للشروق نيوز وعلي فضيل يعتذر
وجهت سلطة ضبط السمعي بصري تحذيرا لقناة الشروق نيوز، على خلفية بث برنامج استقبلت فيه مترشحة عن حزب سياسي، بعد انتهاء آجال الحملة الانتخابية، ودخول مرحلة الصمت الانتخابي حيز التنفيذ.

بداية القضية كانت عندما تم استقبال المترشحة للانتخابات التشريعية، سليمة غزالي عن حزب الأفافاس، في بلاتوهات الشروق نيوز، وذلك في نشرة السابعة مساء من يوم الاثنين، وهو ما أثار حفيظة مسؤولي سلطة الضبط السمعي بصري، حيث اعتبروا الأمر خرقا خطيرا للقانون.

ومباشرة بعد تسجيل التجاوز، أجرى مسؤولو سلطة الضبط اتصالات بمسؤولي القناة، وتحديدا بالمدير العام لمجمع الشروق علي فضيل، وأبلغه بتحفظاته وانزعاجه من خرق القانون، سيما مبدأ الصمت الانتخابي، قبل أن يؤكد مسؤولو سلطة الضبط على حق هذه الأخيرة في تطبيق القانون بكل صرامة.

وقد اعترف المسؤول الأول بمجمع الشروق بالخطأ المرتكب، وأبدى التزامه بالاستجابة للتحذير واستعداده لتصحيح ما يمكن تصحيحه عبر اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وهو نفس ما تم الإعلان عنه في نشرة الثامنة والنصف مساء، عبر شاشة نفس القناة، حيث جرى بث اعتذار رسمي.

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