فخور بـشـباب الفايــســبوك.. وسـنستغل مواهبهم لخدمة الوطن

وجّه وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، نداء إلى الشباب الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتحلي بالمسؤولية والواعي للدفاع عن وطنهم، محذّرا إياهم من أن «الفايسبوك» و«تويتر» و«اليوتوب» لها امتداد خارج الوطن، في حين أشار إلى أن هذا الفضاء لا يضمّ فقط المنتقدين، وإنما هناك شباب يقومون بالتحسيس للمشاركة في الانتخابات. وردّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، خلال نزوله ضيفا بفوروم الإذاعة الوطنية، على دعوات المقاطعة التي تم إطلاقها مؤخرا، قائلا «أعتقد أنه ليس هناك جزائري واحد لا يشعر بحجم التهديدات التي تتعرض لها الجزائر يوميا، ومن منطلق واجبي كمسؤول، عليّ أن أبلغ المواطن بحجم هذه التهديدات والأوضاع المحيطة ببلادنا، والتي تهدف إلى المساس باستقرار الوطن، من واجبي أن أبلغه بهذه التهديدات اليوم وغدا وبعد غد، انطلاقا من وعينا وتجربتنا السابقة التي عشناها خلال العشرية السوداء، لست هنا لتسويد الواقع أو للتخويف ولكن علي تقديم الحقائق كما هي، لأن الجزائريين واعون بكل شيء، وأيضا مجندون للدفاع عن وطنهم». وأضاف المسؤول الأول عن القطاع في رد ضمني على مقاطع فيديوهات «البودكاست» التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بالموقف من التشريعيات، ويتعلق الأمر بفيديوهات «ديزاد جوكر» و«أنس تينا»، قائلا «ربي يسامح من يدعو لغير ذلك ويستعمل التكنولوجيات الحديثة لغير ما يفيد الوطن، أنا فخور بشبابنا لتمكنه ببراعة في هذه الوسائل الحديثة التي نأمل أن تسعدنا مستقبلا بما يخدم الوطن، ونحن ندعوهم لأن يفعلوا ذلك خدمة للوطن واستقراره وليس لتخريبه، وأنا على اقتناع تام بأن شبابنا سيفعل كل شيء من أجل وطنه، ولن يدّخر جهدا في خدمته، وقد لمست ذلك خلال المراجعة الانتخابية للقوائم، حين تقدم أزيد من 800 ألف شاب لمصالح البلديات وقاموا بتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، حرصا منهم على أداء واجبهم على طريقتهم الخاصة، فتحية إكبار وتقدير لهم ».