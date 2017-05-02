زيادات بين 5 و10 دينارا في أسعار «الڤازوز» والعصائر

عرفت أسعار مختلف أنواع المشروبات الغازية والعصائر الاصطناعية، زيادات تراوحت بين 5 و10 دينار، بداية من أول أمس، وجاءت هذه الزيادة تبعا لما كانت الجمعية المهنية لمصنعي المشروبات الغازية والعصائر قد أعلنت عنه، شهر فيفري المنصرم، والتي أكدت أنها تترقب فرض زيادات في مختلف أنواع منتوجاتها .

وحسبما اطلعت عليه «النهار»، أمس، في مختلف نقاط البيع والفضاءات التجارية التي زارتها، فإن هذه الزيادات قد عرفت زيادات بنسب وصلت إلى 5 دينار جزائري للمشروبات الغازية والعصائر ذات سعة لتر واحد، أما فيما يخص العلب أو القارورات ذات لترين، فإن نسب الزيادة فيها قد تراوحت بين 5 و10 دينار، حسب نوعية المشروب وعلامته. وأرجع التجار هذه الزيادات في أسعار المشروبات الغازية التي جاءت عشية الشهر الفضيل، إلى قيام المنتجين وتجار الجملة بفرض هذه الزيادات عليهم وعلى مستوى المصانع ومستودعات التخزين، وهو ما أجبرهم على فرضها بدورهم في أسعار التجزئة في فضاءاتهم التجارية، مؤكدين بأن هذه الزيادات جاءت استغلالا لارتفاع استهلاك هذه المنتوجات بالموازاة مع قرب موسم الاصطياف والشهر الفضيل، أين يتضاعف استهلاك المشروبات الغازية بنسبة 100 من المئة. وفي سياق ذي صلة، أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، بأن الحديث عن الزيادات في أسعار المشروبات الغازية من طرف جمعية المنتجين وتطبيقه ممنوع قانونا، بحكم أن الجمعية تمثل 85 بالمئة من المنتجين على المستوى الوطني، كما أن القانون يجبر مصنعي هذه المواد على ترك الأسعار للمنافسة وليس فرض الزيادات من جانب واحد بدون مراعاة قانون الطلب والعرض. من جهة أخرى، أكد زبدي بأن جمعية حماية المستهلك قد أخطرت مجلس المنافسة بقرار الزيادة في أسعار المشروبات الغازية من قبل المنتجين، والذي بدوره أدان هذا القرار، مؤكدا بأن جمعية منتجي ومصنعي المشروبات الغازية لهم الحق في الطعن في قرار مجلس المنافسة خلال 3 أشهر المقبلة.