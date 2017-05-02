قاصر يقود عصابة تسطو على المحلات ليلا ببكيرة في قسنطينة

مثُلت، أمس، أمام هيئة محكمة الجنح بالزيادية في قسنطينة، عصابة تتكون من ثلاثة أفراد، من بينها قاصر دون الخامسة عشرة من العمر، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ش»، لمتابعتهم بتهمة تكوين مجموعة أشرار قصد ارتكاب جرائم ضد أملاك الغير والسرقة بالتعدد.

حيثيات الواقعة تعود إلى تعرض محلين للألبسة الرجالية للسرقة عن طريق الكسر، أين تم رصد الفاعلين عن طريق كاميرات مراقبة في أحد المحلين، ليتبين أن أحد المتهمين كان يتردد على أصحاب المحلات قصد العمل بأجرة يومية، من خلال مسح الأرضيات أو شراء بعض الأغراض لأصحاب المحلات، مقابل مبالغ مالية زهيدة، في حين أنه كان يقوم بإيصال معلومات للعصابة، من خلال معرفة مداخل ومخارج المحلات ومكان احتفاظ الضحايا بالسلع القيمة أو الأموال. المتهم القاصر وبعد توقيفه أقر بكل ما نسب إليه عبر جميع مراحل التحقيق، مؤكدا أنه كان يقوم بذلك تحت طائلة التهديد ولتأمين مصروفه، كونه المعيل الوحيد لعائلته، في حين أنكر البقية ما نسب إليهم، مؤكدين أن القضية كيدية من طرف الضحيتين نتيجة مشاكل وديون بينهم، ليلتمس بذلك ممثل الحق العام في حق المتهمين الثلاثة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حين تم تحويل المتهم القاصر على محكمة الأحداث للفصل في قضيته.