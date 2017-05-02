إدماج القائمين بالإمامة في مساجد الجمهورية بوظائف دائمة

سيستفيد حاملو شهادة ليسانس علوم إسلامية، تخصصي إمامة وإرشاد ديني، من إمكانية التوظيف كأئمة أساتذة في جميع المساجد، كما قرر وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، إدماج جميع القائمين بالإمامة في وظائف دائمة بعد دراسة جميع ملفاتهم بالإدارة المركزية .

وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أنه وقّع على القرار الوزاري الذي يسمح لحاملي ليسانس علوم إسلامية تخصصي إمامة وإرشاد ديني، لقبولهم في التوظيف كأئمة أساتذة في مساجد الجمهورية، مضيفا كذلك أن ملفات القائمين بالإمامة وصلت إلى الإدارة المركزية، وسيتبع ذلك عقد جلسات دراسة الملفات لتصنيفها وإدماجها في وظائف دائمة.

وأكد الوزير في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أنه تم تسجيل تأخر 17 ولاية عن إرسال ملفات القائمين بالإمامة، متسائلا إن كان السبب يكمن في هؤلاء الذين لم يقدّموا ملفاتهم إلى المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف أم أن المصالح الإدارية هي التي تهاونت في ذلك.

وذكر المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أنه ستنتهي اليوم المهلة التي مُنحت للمديريات الولائية لإرسال ملفات القائمين بالإمامة، وبعدها ستتخذ إجراءات قاسية ضدها، مشيرا إلى أنه سيتم نشر قائمة هذه المديريات على هذه الصفحة.

وأضاف محمد عيسى أنه ينتظر موافقة الوزير الأول، عبد المالك سلال، لإدماج ملفات القائمين بالإمامة وعمل اللجنة المشتركة بين وزارة الشؤون الدينية والمديرية العامة للوظيف العمومي للإصلاح الإداري حيث سيقومان بدراسة الملفات والتأشير عليها بعد استيفائها كل الشروط القانونية.

كما تعهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، للقائمين بالإمامة بتسوية وضعيتهم فرديا حالة بحالة قريبا.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قد وعد القائمين بالإمامة الموزعين على مختلف مساجد الوطن لسد العجز في عدد الأئمة الموظفين، كما طالب هؤلاء بإرسال استمارات عبر مديريات الشؤون الدينية والأوقاف إلى القائمين بالإمامة، تتضمن أسئلة حول الحالة العائلية والصحية والمستوى الدراسي والمؤهل العلمي، بالإضافة إلى مكان العمل وتاريخ أول عقد للعمل وآخره والمهام المكلف بها، وما إن كان المعني يحفظ القرآن كله أو نصفه، وما إن كان قد استفاد من عقد قائم بالإمامة وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1992.