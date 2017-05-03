الدرك يحقق في قضية اختطاف طفل بهنشير تومغني في أم البواقي

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية هنشير تومغني في ولاية أم البواقي، صباح أمس، إثر بلاغ مفاده اختطاف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، من قبل شخصين على متن سيارة سياحية، مما أحدث حالة من الفزع والهلع وسط سكان المنطقة الذين قاموا بالاتصال بالمصالح الأمنية التي حالت من دون إتمام العملية، والتي وصفها شاهدو العيان لمصادر «النهار» على طريقة الأفلام البوليسية. حيثيات القضية تعود حسب مصدر أمني، إلى خلاف عائلي بين الزوج الذي أقدم على أخذ ابنه من دون علم الزوجة المطلقة. مصالح الدرك وعقب توقيف المشتبه فيهم فتحت تحقيقا في القضية التي تبقى للمتابعة .