توقيف خبير عقاري متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 100 مليون سنتيم في عنابة

علمت «النهار» من مصادر موثوقة أن عناصر فرقة البحث والتحري والاستغلال بأمن ولاية عنابة قد نجحت، صبيحة أمس، في ضبط خبير عقاري متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 100 مليون سنتيم وسط مدينة عنابة، حيث تم تحويله مباشرة إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما. واستنادا إلى مصادر»النهار» التي أوردت الخبر، فإن عملية ضبط الخبير العقاري جاءت إثر كمين محكم للعناصر الأمنية، بعد تلقيها شكوى رسمية من قبل مواطن لديه مشكل عقاري استدعى تعيين خبير عقاري للفصل في قضيته، غير أن الخبير -حسب المصادر ذاتها- أجبره على تقديم مبلغ مالي لتقديم المساعدة له، حيث تم الاتفاق على كل الأمور وتصوير أوراق نقدية من قيمة المبلغ المتفق عليه وترتيب كل الأمور، وأثناء عملية تسليم المبلغ المتفق عليه، تم القبض عليه متلبسا بتلقي الرشوة على مستوى حي «لامبيا» وسط مدينة عنابة. وسيتم تقديم الموقوف أمام الجهات القضائية، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا بجنحة تلقي مزايا غير مستحقة وتلقي الرشوة.