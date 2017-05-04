تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة وتوقيف شخصين من المنيعة

تمكنت عناصر البحث والتدخل التابعة للمصالحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، أمس، من تفكيك شبكة وطنية مختصة في صناعة الأسلحة النارية والبيضاء، كما تم اكتشاف ورشة مجهزة بآلات تقليدية وحديثة لصنع الأسلحة غير المرخصة من نوع بنادق الصيد، كما أن العملية أسفرت عن حجز 6 بنادق تقليدية الصنع، فضلا عن مجموعة كبيرة من السيوف والخناجر والفؤوس وقطع غيار الأسلحة النارية المفككة. العملية عالجتها الفرقة بناء على معلومات عن وجود شخصين بدائرة الأبيض سيدي الشيخ ينحدران من دائرة المنيعة كانا يستعملان أحد البيوت لصناعة الأسلحة النارية والبيضاء وبيعها بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية كبيرة. واستغلالا لهذه المعلومات، قامت الشرطة بمراقبة المشتبهين، وبعد التأكد من مهنتهما المشبوهة وبأمر من وكيل الجمهورية، قام أفراد الفرقة بمداهمة المجموعة، أين تم اكتشاف الورشة السرية، وأثناء التفتيش تم حجز الأسلحة النارية والسيوف والخناجر والمعدات الخطيرة التي كانت تستعملها المجموعة. يذكر أن قاضي التحقيق يباشر عملية تحقيق دقيقة مع المقبوض عليهما في القضية، في انتظار الكشف عن تفاصيل أكثر عن القضية من قبل النيابة، خصوصا أنها تزامنت مع الانتخابات التشريعية، كما تفيد المعلومات المتوفرة لدى «النهار» أن المقبوض عليهما لم يكونا ينشطان لوحدهما، بل هناك أشخاص آخرون من ولايات مجاورة كانوا يزودانهما بقطع غيار، فضلا عن الترويج لبيع الأسلحة.