حجز غرف الحجاج إلكترونيا شهر جوان المقبل

قرر الديوان الوطني للحج والعمرة تأجيل عملية حجز الغرف إلكترونيا، إلى غاية أواخر شهر جوان المقبل، وذلك بعد الانتهاء من دفع تكاليف الحج وشراء تذكرة الطائرة .

وأعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، خلال إشرافه على اجتماع مع مدير الديوان الوطني للحج والعمرة وإطارات الوزارة، تعليمات لإدارة الديوان من أجل القضاء نهائيا على النقائص التي عرفها الموسم الماضي، بعد فوضى الإسكان في البقاع المقدسة بسبب تسجيل نقائص كبيرة في الإسكان الإلكتروني.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى ، فإن فتح موقع الديوان للإسكان الإلكتروني سيكون مباشرة بعد الانتهاء من عملية دفع التكلفة وشراء تذكرة الطائرة التي يتم بها متابعة الحاج إلكترونيا، إلى غاية عودته من البقاع المقدسة، كما شدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة توسيع عدد المستفيدين من السوار الإلكتروني لهذا الموسم، والذي سيمنح لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وسيتمكن الحجاج، هذا الموسم، من حجز غرفهم بأنفسهم عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية التي وضعها الديوان الوطني للحج والعمرة على موقعه الرسمي، كما أن شراء تذكرة السفر سيسبق عملية الحصول على التأشيرة، خلال الموسم الجاري.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة قد كشف عن انطلاق عملية دفع تكاليف الحج للموسم الجاري والمقدرة بـ37 مليون سنتيم من دون احتساب تذكرة السفر، على مستوى جميع وكالات البنك الوطني الجزائر عبر كافة التراب الوطني، وتستمر إلى غاية 15 جوان. ودعا الديوان الحجاج للقيام بعملية الدفع حتى يتمكنوا من استكمال الإجراءات، وتكون لهم الأولوية في اختيار الرحلات وبالتالي الأولوية في اختيار مساكنهم إلكترونيا من أرض الوطن، كما ستتم عملية بيع تذاكر رحلات الحج المقدرة بـ12 مليون سنتيم على متن الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية، عبر جميع الوكالات الرئيسية للجوية في جميع ولايات الوطن.

وقررت الخطوط الجوية الجزائرية، هذا الموسم، الشروع في بيع تذاكر الحج نهاية الشهر الجاري، وذلك قبل حوالي شهرين من انطلاق أول رحلة عبر الخطوط الجوية الجزائرية والسعودية بوكالاتها الولائية، وذلك من أجل تمكين الحجاج من شرائها في ولاياتهم من دون التنقل إلى العاصمة.