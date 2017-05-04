بن غبريت تكلّف المفتشين بإعداد تقارير عن مدى تقدم الدروس

أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمات لكافة مفتشي المواد بالولايات لإعداد تقارير شاملة ودقيقة حول مدى تقدم الدروس في مختلف المؤسسات التعليمية، خاصة بالنسبة للأقسام المقبلة على الامتحانات الرسمية على غرار السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، وذلك لإعداد الأسئلة الخاصة بالامتحانين.

وحسب ما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية لـ«النهار»، فقد تم تكليف كافة مفتشي المواد على المستوى الوطني بإعداد تقارير دقيقة حول مدى تقدم نسبة الدروس في الأقسام المعنية بالامتحانات الرسمية، على غرار امتحان نهاية التعليم المتوسط وامتحان البكالوريا.

وأضافت ذات المصادر أن الوزارة قد أعطت تعليمات صارمة لكافة المفتشين للشروع في إعداد التقارير الخاصة بكل طور، وخاصة في الأقسام المعنية بالامتحانات، وذلك من أجل معرفة مدى تقدم الدروس والبرامج، خاصة أن الأساتذة المعنيين بإعداد الأسئلة الخاصة بامتحان البكالوريا قد شرعوا في تحضيراتهم، وسيتم عزلهم عن العالم الخارجي في قاعات إعداد الامتحانات، بداية من الأسبوع المقبل.

وأكدت ذات المصادر أن وزارة التربية طالبت المفتشين بالإسراع في تحديد الدروس الأخيرة التي تدخل في برنامج الأسئلة الخاصة بالبكالوريا وامتحان نهاية التعليم المتوسط، من أجل تقديمها للأساتذة المكلفين بإعداد الأسئلة وشروعهم في العملية، بداية من الأسبوع المقبل. وأضاف نفس المصادر أن السبب وراء تأكيد الوزارة على ضرورة إعداد هذه التقارير بصفة دقيقة، هو كون الموسم الدراسي الحالي عرف بعض التوقفات، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي شهدتها عشرات الولايات، والتي توقفت الدراسة فيها لمدة كبيرة فاقت 3 أسابيع، إضافة إلى العطل التي حصل عليها التلاميذ، منذ بداية الموسم الدراسي وإلى غاية اليوم الذي يصادف الانتخابات التشريعية. وأكدت مصادر «النهار» أن هذه العطل والتوقفات التي عرفها القطاع هذا الموسم، إضافة إلى بعض الأيام من الإضرابات، قد تسببت في بعض التأخر على مستوى سير البرامج الدراسية، خاصة للأقسام المعنية بالامتحانات الرسمية، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تحتسب بدقة آخر درس وصل إليه التلاميذ، من أجل إعداد الأسئلة وتفادي طرح أسئلة حول دروس لم يتلقاها بعض التلاميذ، حتى وإن كان قسما واحدا.