5 آلاف دينار للتأمين على الجزائريين وسياراتهم في تونس

قررت شركة التأمين «أليانس» إطلاق عرض خاص للزبائن المتوجهين إلى تونس، خلال موسم الاصطياف القادم، والمتمثل في التكفل التام بمصاريف النقل والإسعافات في حالة تعرضهم إلى حوادث طيلة مدة الإقامة على التراب التونسي، فيما حدد سعر التأمين على السيارة والأشخاص بـ5 آلاف دينار .

وأوضح نائب الرئيس الأول للاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين والرئيس المدير العام لشركة التأمين الخاصة «أليانس» للتأمينات، حسان خليفاتي، في تصريح خص به النهار، أنه سيتم إبرام اتفاقية مع شركة تأمين تونسية للتكفل بالمسافرين الجزائريين، خلال موسم الاصطياف، في حال تعرضهم إلى حوادث مرور ونقلهم إلى الحدود لتتكفل بهم الشركة، مشيرا إلى أن سعر العرض لا يتجاوز 5 آلاف دينار، مضيفا أن الزبائن سيتمكنون من الاستفادة من هذا العرض، خلال نهاية شهر رمضان، نظرا إلى تزامنه مع العطلة الصيفية. وأضاف، حسان خليفاتي، أن اكتساب ثقافة التأمين ليست مشكلة المواطن الجزائري الذي يتجه إلى ما يلبي احتياجاته، ولكنها مشكلة شركات التأمين في منح الثقة للمواطن لاستهلاك منتجات التأمين، مصيفا أن شركات التأمين عرفت تطورا كبيرا، خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالتسعينات، مؤكدا أنه على الرغم من تضاعف رقم الأعمال وتحسن نوعية الخدمات، إلا أنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. وقال ذات المتحدث إن شركات التأمين العمومية والخاصة تعمل على تطوير المنظومة التأمينية وخدمات التأمين في الجزائر، على الرغم من تقنين هذا القطاع خاصة مع تقليص مدة التعويض إلى شهرين كأقصى تقدير.