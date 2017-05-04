البرازيل ترفـــض بيع اللحوم للمستوردين الجزائرييـن

قوبلت طلبات المستوردين الجزائريين في مجال اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها بالرفض من طرف السلطات البرازيلية، بسبب قرار وزارة الفلاحة منع استيراد اللحوم من هذه الدولة قبل أن تعيد فتحه، مؤخرا، متحججين بضرورة مراسلتهم بشكل رسمي من طرف وزارة الفلاحة الجزائرية، للسماح للمستوردين بالحصول على هذه الطلبيات. وحسب ما كشفه ممثل جمعية مستوردي اللحوم، رابح بوعافية، أمس في اتصال بـ«النهار»، فإن المستوردين الجزائريين الذين تقدموا بطلبات لمنتجي اللحوم البرازيليين، خلال الفترة الأخيرة، قد قوبلت طلباتهم بالرفض، حيث تسبب ذلك في تأخر عملية استيراد اللحوم لشهر رمضان المقبل. وأضاف بوعافية أن المنتجين البرازيليين رفضوا إرسال أي شحنة من اللحوم إلى الجزائر بعد طلبات المستوردين الجزائريين، على خلفية تجميد وزارة الفلاحة الجزائرية عملية استيراد اللحوم من هذا البلد، قبل إعادة تفعيلها ورفع التجميد عنها، مؤخرا، لكن ذلك لم يشفع للمستوردين الجزائريين لتلبية طلباتهم وحصولهم على شحنات اللحوم التي طلبوها. وأكد ذات المتحدث أن المنتجين البرازيليين طالبوا بمراسلة من وزارة الفلاحة الجزائرية لنظيرتها البرازيلية، قبل تمكين المستوردين من الحصول على طلباتهم وشحناتهم، مشيرين إلى أن رفع التجميد عن الاستيراد من البرازيل من طرف وزارة الفلاحة الجزائرية لم يصلهم، ويجب تأكيد ذلك عبر مراسلة رسمية، على حد قول ممثل جمعية مستوردي اللحوم. كما أضاف نفس المتحدث أن وزارة الفلاحة الجزائرية قد أعلنت عن رفع التجميد من استيراد اللحوم بمختلف أنواعها من البرازيل، وشرعت في تقديم الرخص البيطرية اللازمة للمستوردين، لكنهم قوبلوا بالرفض من قبل المنتجين البرازيليين ولم يتمكنوا من الحصول على طلبياتهم من اللحوم إلى حد الآن. وأضاف ممثل جمعية مستوردي اللحوم في حديثه لـ«النهار» أن هذا المشكل قد أخّر عملية استيراد اللحوم، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب، وهو ما سيساهم في ارتفاع الأسعار بسبب استحالة تلبية حجم الطلب على اللحوم، خاصة أن معدل الاستهلاك يصل خلال هذا الشهر إلى 100 ألف طن، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي لا يتعدى 60 ألف طن، في حين أن الكميات المتبقية يتم تغطيتها عن طريق الاستيراد. وأشار نفس المتحدث إلى أن الوزارة قد سمحت للمستوردين باستيراد اللحوم من 6 دول هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين ونيوزيلاندا والبرازيل، في حين أكد أن أسعار اللحوم من هذه الدول مرتفعة من حيث سعر اللحم وسعر النقل، في حين أن أسعار اللحوم المستوردة من البرازيل هي الأقل سعرا ومعروفة بجودتها .