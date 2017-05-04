عبارة لڤاها مخروبة جاءت عفوية وتعكس هموم المواطن

قال عامر دراجي المعروف بـ«الشيخ النوي»، مقدّم برنامج «طالع هابط» على قناة «النهار»، إن عبارة «لڤاها مخروبة» جاءت عفوية، وهي تعكس حقيقة يعيشها المواطن يوميا في أماكن مختلفة من الوطن .

وأضاف «النوي» في تصريحه لصفحة «تيلي دي زاد»:«برنامجي ينقل بالصوت والصورة حقائقا كارثية، وهدفي أن يسمع ويشاهد المواطن والمسؤول على حد السواء هذه الحقائق».

واستطرد قائلا:«في برنامجي أعتمد على مقاطع الفيديو، وهذا يمنح لي جانبا من الحرية، باعتبار أن الكلام الذي أقوله يوثّقه الفيديو بالصوت والصورة، وبالتالي، لا أعاني من مشاكل في تصريحاتي»، وأوضح «النوي»:«برنامجي يعتمد على السخرية، لكن في حدود ما يسمح به القانون، وأنا أحرص على ألّا أخرج عما هو موجود في الفيديو».

وفيما يتعلق بالعمل وطريقة تصوير مقاطع «الفيديو»، قال «النوي»:«أنا المصور والسائق والمعد للبرنامج، حيث أتنقل إلى مختلف ولايات الوطن لأنقل مشاهد لأماكن مخروبة، وأحاول أن أحرّك ضمير المسؤولين».

من جهة أخرى، اعترف «الشيخ النوي»، أن برنامج «طالع هابط» نال شهرة منقطعة النظير في قناة «النهار»، التي تعدّ الرقم 1 في الجزائر باعتراف الجميع، وأضاف:«شرف كبير لي العمل في قناة النهار، والشرف الأكبر العمل مع الرئيس المدير العام لمجمّع النهار، أنيس رحماني، الذي أكن له كل الاحترام»، وأضاف في هذا الصدد:«عندما كنت أعمل في قناة بور تي في، كانت لدي نظرة خاطئة عن النهار ومديريها، إلا أن عملي فيها لمدة ثلاثة أشهر، غيّر تلك النظرة، واكتشفت رجلا متواضعا وخلوقا وطيّبا ومحبّا لعمله، كما أنه يساعد جميع الصحافيين، ويحاول دائما أن يكون إلى جانبهم من أجل تقديم الأفضل».