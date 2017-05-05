الجيش يقضي على خمسة إرهابين في أفريل الماضي

وحسب حصيلة للجيش الوطني الشعبي، عثرت قوات الجيش على ثلاث جثث لإرهابيين، فيما سلم ثلاثة إرهابيين آخرين أنفسهم لمصالح الجيش، إلى جانب توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 67 مخبأ للإرهابيين. كما استرجعت مفارز الجيش الوطني الشعبي، قاذفين صاروخيين و6 مقذوفات ورشاشين ثقيلين عيار 14.5 ملم و17 شريط ذخيرة خاص بالرشاش الثقيل عيار 14.5 ملم، وكذا استرجاع رشاش ثقيل عيار 12.7 ملم، إلى جانب استرجاع رشاش «ديكتاريوف» وثلاثة رشاشات fm خلال نفس الفترة، استرجعت عناصر الجيش 12 شريط ذخيرة خاص بالرشاش fm و17 «كلاشينكوف» و18 مخزن ذخيرة و«سيمونوف» وثلاثة مسدسات آلية.

وفي سياق متصل، تم استرجاع 14 بندقية صيد و3 بنادق تقليدية وكذا 5774 طلقة من مختلف العيارات، كما تم كشف ورشة لصناعة المتفجرات وبرميلين يحويان معدات تفجير، فضلا عن كشف كيلوغرامين من المواد المتفجرة و305 كيلوغرام من البارود وحزام ناسف، وكذا كشف وتدمير 6 مدافع تقليدية الصنع و9 قنابل تقليدية الصنع، كما تم كشف وتدمير 93 لغما تقليدي الصنع واسترجاع 9 أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية و6 نظارات ميدان وتدمير عربتين رباعيتي الدفع.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، تم التعرف على هوية الإرهابي المقضي عليه خلال العملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أول أمس، بجبل سدات في ولاية جيجل بالناحية العسكرية الخامسة، ويتعلق الأمر بالإرهابي المسمى «ص.ل» المكنى «أبو العباس»، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995، فيما أسفرت عملية البحث المتواصلة عن ضبط قنبلتين تقليديتي الصنع وكمية من الذخيرة.