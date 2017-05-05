الدرك يحجز 1,56 قنطار من الكيف قادمة من المغرب بالزوية في تلمسان

حجزت، صبيحة أول أمس، دورية للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني بوسعيد الحدودية مدعومة بحرس الحدود بمنطقة الزوية في ولاية تلمسان، كمية معتبرة من الكيف المعالج يقدر وزنها بـ156 كلغ، والتي عثر عليها مخبأة في موقع غابي على الشريط الحدودي، بعد تمشيطه في إطار المخطط الأمني الوقائي الخاص بحماية التشريعيات بتلمسان.

وكانت قوات الدرك، عشية هذا الموعد الانتخابي الحاسم، قد حجزت حمولة ضخمة من الكيف المعالج فاقت 12 قنطارا، في عمليات متفرقة بمغنية سبدو وباب العسة، كما تم حجز تسع سيارات، مع القبض على عدد كبير من المهربين.