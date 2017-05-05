اختطاف تلميذة واغتصابها جماعيا بعين مليلة في أم البواقي

علمت «النهار» من مصادر متطابقة، أن مصالح الأمن بولاية أم البواقي قد باشرت التحقيق في حادثة تعرض تلميذة في الطور المتوسط تبلغ من العمر 14 سنة، إلى عملية اختطاف من قبل 10 شباب، والاعتداء جنسيا عليها بالقوة تحت طائلة التهديد بالقتل. وحسب مصادرنا، فإن تفاصيل الحادثة الخطيرة تعود إلى منتصف يوم 27 أفريل 2017، أين اختفت التلميذة «ش» المنحدرة من بلدية عين مليلة عن الأنظار مساء، وهو ما دفع والدها إلى تقديم شكوى لدى مصالح أمن الدائرة، مفادها اختفاء ابنته عن الأنظار بعد خروجها من المؤسسة التربوية، أين فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا باشرت من خلاله تحريات مكثفة عن طريق تفتيش العديد من الأماكن والمنازل المشبوهة والاستماع إلى عدد من المشتبه فيهم، إلى غاية يوم 3 ماي، أين تقدمت المبحوث عنها إلى ذات المصالح متهمة 10 شباب باختطافها واغتصابها بعدد من المنازل بالتداول مع سرقة هاتفها النقال وعقدا ذهبيا، وهو ما دفع مصالح الأمن إلى توقيف 7 متهمين، فيما لا يزال 3 في حالة فرار، ليتم تقديم الجناة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة الابتدائية، أين أمر بإيداع 4 منهم رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد اثنان من الرقابة القضائية وآخر من الإفراج، عن جناية الاختطاف بالعنف واستدراج قاصر والفعل المخل بالحياء.