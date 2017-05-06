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غنية الداليا تتفوق على زملائها الوزراء المترشحين وتحصد 10 مقاعد في البليدة

نشر يوم 2017/05/05 28354 0 عادل.ع غنية الداليا تتفوق على زملائها الوزراء المترشحين وتحصد 10 مقاعد في البليدة

حصدت، أمس، متصدرة القائمة الانتخابية لتشريعيات 2017 وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الداليا، عن جبهة التحرير الوطني، الأغلبية الساحقة بـ 10 مقاعد في البليدة مقارنة بتشريعيات 2012، التي تحصل الحزب فيها على 7 مقاعد من مجموع 13 مقعدا بالبليدة، بالإضافة إلى تفوقها على زملائها في الحكومة والمترشحين عن جبهة التحرير الوطني بكل من ولاية تيارت ومستغانم وإليزي وعنابة والعاصمة، وتفوقها على كل متصدري القوائم في ولايات الوطن، مؤكدة أنها حققت أمنيتها بحصولها على 10 مقاعد بولايتها. 

حيث سبق للوزيرة وأن صرحت لـ«النهار» أن أمنيتها تحقيق 10 مقاعد خلال بداية الحملة الانتخابية. الوزيرة التي كانت على رأس القائمة قامت على مدار الحملة الانتخابية بتنشيط 31 تجمعا، منها 4 تجمعات نسوية، بمعدل تجمعين إلى ثلاثة في اليوم، وخرجات ميدانية للأحياء والمداشر النائية قدرت بـ136 حملة تحسيسية، وتوجهها إلى مناطق باعلي بن عاشور والجبابرة والتي لم يزرها أي مسؤول من قبل، إلى جانب تنظيم 27 تظاهرة ومقابلة رياضية.

 

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