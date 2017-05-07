توقيف مهربي بشر نظموا قافلة ضمت 27 رعية إفريقي في جانت

كشفت مصادر أمنية لـ«النهار» بجانت، أن مصالح الأمن المشتركة المتكونة من إحدى وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات الدرك الوطني، قد تمكنت من إحباط محاولة إدخال 27 رعية إفريقيا بطريقة غير شرعية كانوا على متن 6 سيارات رباعية الدفع، وذلك في المنطقة المسماة تيني جنوب مدينة جانت، ليتم توقيف الجميع من بينهم 6 أفراد يشكلون واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر الناشطة على مستوى الشريط الحدودي الجزائري الليبي، ليتم تحويل الجميع وعرضهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة جانت وحجز السيارات الست وإحالتها على المحشر. وتعتبر هذه العملية الأضخم من نوعها خلال الأشهر الأخيرة الماضية، بعد تشديد الرقابة الأمنية على الحدود من قبل الجيش الوطني ومختلف التشكيلات الأمنية، وهو ما أدى إلى تراجع محسوس في عملية تهريب البشر بالمنطقة .