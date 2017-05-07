مجهولون يقتلون شابا ويعلّقونه إلى شجرة بتيزي وزو

أقدم مجهولون على تنفيذ جريمة قتل راح ضحيتها المدعو «ي.ك» البالغ من العمر 24 سنة المنحدر من ولاية البويرة. وحسبما علمته «النهار» من مصادر محلية، فإن الضحية تم العثور عليه أول أمس بمنطقة رجاونة التي تبعد عن عاصمة ولاية تيزي وزو بحوالي 4 كلم. وهو معلق إلى جذع شجرة زيتون، أين تنقلت مصالح الحماية المدنية وقامت بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ندير محمد بعاصمة الولاية قصد عرضها للتشريح، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمّقا في القضية. يذكر أن هذه الجريمة تعد الثانية بذات الولاية، في ظرف أسبوعين، بعد تلك التي راح ضحيتها تاجر مثلجات يبلغ من العمر 24 سنة المنحدر من الجنوب الجزائري، حيث تعرض للقتل بمنطقة تامدا بطعنات خنجر .