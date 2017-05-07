وزراء سلال..200 مليون في خاطر الأفلان ومقعد في البرلمان

«هاذي 200 مليون في خاطر الأفلان ومقعد في البرلمان.. 100 من جيبي.. كثر خير أبناء عشيرتي والله ماخلاوني نصرف دورو..» هذه العبارات وأخرى صادرة عن وزراء حكومة عبد المالك سلال، حول طريقة تمويل الحملة والأموال التي تم صرفها عليها من قبلهم في تشريعيات الرابع ماي الماضي، لحصد مقاعد في برلمان 2017. «النهار» ورغبة منها في الخوض في تفاصيل تمويل الحملة، اتصلت بعدد من الوزراء للتأكد من طريقة تمويل حملتهم فكان ردهم .

غنية إداليا: «200 مليون صرفتها على الحملة.. أهملت نفسي ومنزلي وتحيا المرأة»

على ما يبدو فإن الوزيرة التي حصدت عشرة مقاعد بمدينة الورود، كانت ومازالت متأثرة بالمقولة الشهيرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي «زنڤة زنڤة.. دار دار»، حيث وبمجرد انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات 2017، راحت الوزيرة تعتمد على وسائلها الخاصة من أموال خزينتها، بصرفها لقرابة مليوني دينار أي مئتي مليون سنتيم، حتى تزور كافة المناطق النائية والأحياء، وتتحدث إلى سكان هذه المناطق مستعملة مركبتها الخاصة، ولعل ما رفع التكلفة هو الملصقات ومستحقات المراقبين لصناديق الاقتراع، يوم الرابع ماي، ناهيك عن مصاريف وسائل النقل التي كانت تستعمل من أجل نقل مناضلي الحزب إلى مقرات القسمات، وذلك بدفع خمسة آلاف دينار كمستحقات للناقلين مقابل تقديم هذه الخدمة، فيما ترتفع قيمة المستحقات –تضيف الوزيرة- عندما يتعلق الأمر باستئجار مقرات المداومات إلى مليوني سنتيم، وإن كانت المصاريف الكبيرة تقع على عاتقها، فإن مستحقات القهوة والشاي كانت من مصاريف المناضلين.

تنشيط الحملة الانتخابية من طرف وزيرة العلاقات مع البرلمان جعل من غنية إداليا تهمل نفسها وتهمل بيتها، حيث تغادر المنزل صباحا ولا تعود إليه إلا بحلول الظلام، من أجل حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد، وفعلا تمكنت من تحقيق مبتغاها بعدما حصدت عشرة مقاعد من أصل ثلاثة عشرة.

بوجمعة طلعي: «100 مليون صرفتها من جيبي وكثّر خير زوجتي اللي عطاتني سيارتها»

لم أستغل وسائل الدولة في تنشيط حملتي الانتخابية ولم أكن تحت حراسة رجال الأمن، اعتمدت على السيارة العادية للزوجة لا هي من نوع مرسيدس ولا هي من نوع بي أم دبليو، وحتى الأموال المخصصة للحملة فقد أودعت مليون دينار أي مائة مليون سنتيم في الحساب البريدي الذي فتحه حزب جبهة التحرير الوطني باسمي، تضاف إليه أموال باقي المترشحين التي كانت بنفس القيمة بالنسبة للمرشحين الأربعة الأوائل، فيما تنخفض القيمة إلى أقل من مئة مليون سنتيم بالنسبة للأربعة الآخرين»، حيث أكد مرشح الأفلان هنا أن الحساب البريدي كان تحت مراقبة مراقب مالي من أجل تبرير وجهة مصاريف الحملة للمديرية المالية للحزب.

الوزير طلعي ورغم الأموال المودعة في الحساب، إلا أن ترشحه حظي بدعم من أبناء عنابة الذين تكفلوا بمستحقات الملصقات: «هناك أشخاص ساعدونا في تنشيط الحملة وهناك متبرعون من أبناء عنابة».

الطاهر حجار: «ما صرفت والو.. كثّر خير التيارتية يوكلّو ويشرّبو»

«ياربي كثر خير أبناء عشيرتي اللي عاونوني فالحملة»، لم يجد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابن منطقة تيارت من عبارات يثني بها على من ساعدوه ووقفوا إلى جانبه حتى يحتفظ بأمواله، سوى الدعوة بالخير للتيارتيين، حتى يزيدهم الله خيرا ومالا، حيث أكد الوزير حجار بالقول: «مصاريف الحملة سر من أسرار الدولة لن أبوح به، والحمد لله ما صرفت حتى شي، كثّر خير أبناء عشيرتي، واحد يوكل واحد يعشي واحد يتكفل بالملصقات»، قبل أن يضيف «هاذوا هوما التيارتية نترافدو فالفرح والقرح».

عبد القادر والي: «لم أستغل وسائل الدولة وما نقولش شحال صرفت»

حاولنا مع الوزير، عبد القادر والي، مرارا وتكرارا من أجل إيفادنا بالمزيد من التفاصيل حول تكاليف الحملة التي نشطها في تشريعيات الرابع ماي، إلا أن الوزير رفض ذلك، وقال «لم أستغل وسائل الدولة، أنظروا إلى ولاية مستغانم كيف كانت من قبل وكيف أصبحت».

.. ومدير متوسطة ينافس وزيرا في وهران

أما وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، المحسوب على الأرندي، فقد اتصلنا به مرارا وتكرارا لكن هاتفه يرن من دون رد، ربما لأنه لم يتمكن من حصد المقاعد التي كان الأرندي يطمح إليها في الولاية باختياره ليكون على رأس قائمته، في وقت تمكن متصدر قائمة «الأفلان»، حجوج، وهو مدير متوسطة ومتصدر قائمة الحزب في تشريعيات 2012، من حصد خمسة عشر مقعدا، وهو أكبر عدد من المقاعد تم حصده مقارنة بباقي الولايات.