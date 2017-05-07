إقامة معرض السيارات مرهون برخص الاستيراد

قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافاكس»، الطيب زيتوني، إن مصالحه تنتظر وكلاء السيارات من أجل التحضير لمعرض السيارات، موضحا بأن المعرض تحت إشارتهم وسيتم مباشرة التحضير للصالون بعد الإعلان عن جاهزيتهم لذلك .

أطلق زيتوني، أمس، النار على معارض السيارات السابقة التي كانت نظمت في السنوات الأخيرة خلال ندوة صحفية حول الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي، واصفا إياها بـ«سوق تيجلابين»، مشيرا إلى أنها أصبحت وجهة المواطنين لاقتناء السيارات بتخفيضات المعرض وحمل «الشكارة» معهم، من دون العمل على تقديم الإضافة الحقيقية المتوقعة من المعرض بحد ذاته.

وأضاف زيتوني أن مصالحه تريد أن تقيم معرضا حقيقيا للسيارات مثل الذي يقام في مختلف دول العالم، مع العمل على تقريب الشركات الأجنبية من الشركات المحلية لإقامة شراكات وعقد لقاءات عمل لنقل التجربة إلى الجزائر وتطوير الاقتصاد الوطني، عكس المعارض السابقة التي كانت تنقل شحنات كبيرة من السيارات لبيعها في المعرض فقط.

كما أكد زيتوني أن مصالحه تنتظر وكلاء السيارات لإقامة المعرض هذه السنة، موضحا أن الوكلاء لم يتحصلوا بعد على رخص الإستيراد، وعندما يكونون مستعدين لإقامة المعرض وإحضار سياراتهم، فإن مصالحه ستنسق معهم للتحضير وإقامة المعرض، مؤكدا بأنه في حال عدم تحضير الوكلاء أنفسهم وعدم حصولهم على الرخص، فإن معرض السيارات لن يقام هذه السنة.

كما تحدث زيتون عن الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي، والتي تشارك فيها أكثر من 1030 شركة، منها 536 وطنية وقرابة 400 شركة أجنبية من مختلف دول العالم، مع مشاركة عدد من الدول لأول مرة ودخول روسيا كضيف شرف في هذه الطبعة.

وأضاف زيتوني أن مشاركة الشركات الأجنبية في المعرض يكون بشرط عقد شراكات مع نظرائهم الجزائريين لنقل الخبرات إليهم، موضحا أن هذا التوجه الجديد يعمل على تطوير الاقتصاد الوطني وإقامة الشراكات بين الشركات الجزائرية والأجنبية عكس السنوات الماضية، أين كانت الشركات الأجنبية تحضر المعرض من أجل بيع سلعها فقط، كما تحدث الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير «صافاكس»، عن مشروع إعادة تهيئة قصر المعارض وتحويله إلى مكان حقيقي للأعمال الاقتصادية ودوره في التصدير، موضحا أنه قد تم طرح مشروع إعادة التهيئة على مجلس مساهمات الدولة من أجل دراسته وإعادة الاعتبار لهذه المنشأة، التي قال إنها تتداعى منذ 1964، مضيفا أنه سيتم توسيع مساحة العروض إلى 550 ألف متر مربع عوضا عن 340 ألف متر مربع الحالية.