النهار تصدر بيانا وتكشف تفاصيل غلق صفتحها المليونية على فايسبوك

أصدر مجمع النهار بيانا توضيحيا في خصوص الحملة المنسقة التي شنتها بعض صفحات الفيسبوك ضد صفحتها الرسمية "النهار الجديد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مساء أمس السبت.

وذكر البيان أنه نظرا لمحاولات القرصنة والحملة المنسقة التي تتعرض لها الصفحة الرسمية للنهار على الفيسبوك، فإنه تم تقديم طلب لاتخاذ إجراءات قانونية من طرف ادارة الفيسبوك، والمتمثل في إغلاق مؤقت للصفحة للتحقق من محتويات التبلغيات الممنهجة ضد الصفحة وتحليل هذه الهجمات الواسعة النطاق.

وفي وقت مبكر جدا من صباح اليوم الأحد، يقول بيان ادارة مجمع النهار، وبعد التحقق من محتويات ومصادر الهجمات، أعادت ادارة الفيسبوك تشغيل الصفحة تلقائيا، بعد أن تم التحقق من محتوى الصفحة والذي يتماشى مع المعايير التي تعتمدها ادارة الفيسبوك، حسب نفس البيان.

وتعرضت صفحة "النهار الجديد" على الفايسبوك لهجوم منسق ومتكرر من عدة صفحات اجتماعية، أغلبها تشتغل من الجزائر وكرواتيا حسب تقرير ادارة الفايسبوك، حيث حاول المحرضون ومنفذو تلك الهجمات الزعم بأن محتويات صفحة النهار غير قانونية ومسيئة.

وقد عادت صفحة "النهار الجديد" على الفيسبوك، والتي تملك الشارة الزرقاء منذ سبتمبر 2014، الى العمل بعد وقت وجيز من الحملة التي تعرضت لها.

وقدمت ادارة مجمع النهار عبر بيانها اعتذاراتها لمشتركي الصفحة ومتابعيها، وأكدت أنه تم اتخاذ جميع التدابير التقنية والقانونية لمنع تكرار هذه الممارسات.