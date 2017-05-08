الأمن يحقق في وثائق مزوّرة أرفقت بـ 10 ملفات إدارية في عنابة

علمت «النهار» من مصادر موثوقة أن المصالح الأمنية المختصة في ولاية عنابة قد فتحت، خلال الساعات القليلة المنصرمة، تحقيقات أمنية معمقة حول 10 ملفات وثائقها مزوّرة أودعها أصحابها المترشحون للاستفادة من ترقيات كرؤساء مصالح بالإقامات الجامعية على مستوى مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط وكذا سيدي عمار، قبل سنتين، حيث سيتم استدعاء بعض الممثلين عن إدارات ذات صلة بالموضوع، للتأكد من سلامة الوثائق المودعة والمستخرجة من تلك المديريات الولائية على مستوى ولاية عنابة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن انطلاق المصالح الأمنية في تحقيقاتها الأمنية حول سلامة وشرعية وقانونية الوثائق المودعة في ملفات المترشحين للارتقاء إلى مناصب ومسؤولية بالإقامات الجامعية، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة للمصالح الأمنية، مفادها وجود ملفات قد أودعها أصحابها للمشاركة في مسابقات داخلية للارتقاء إلى مناصب مسؤولية ببعض الإقامات الجامعية، بوثائق مزوّرة وغير قانونية، وهو ما استدعى التدخل واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، كما أكدت مصادر «النهار» في ذات الإطار، بأن مراسلات رسمية قد أرسلت إلى بعض المديريات الرسمية، كالتشغيل والصحة وحتى الجامعة، للتأكد من سلامة تلك الوثائق، إذ أضافت مصادرنا بأن مراسلات قد تم الرد عليها سلبيا، فيما كان رد مديريات ولائية أخرى مبهما إلى أبعد الحدود، من خلال التحجج بالفيضانات التي مسّت أرشيفهم، وإلى هذا، يبقى التحقيق الأمني كفيلا يكشف خيوط هذه القضية التي طفت إلى الساحة المحلية، مؤخرا، ويريد البعض طمس الحقيقة بكل الطرق.