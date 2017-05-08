تطبيق على الهواتف النقّالة لكشف السجلات الإلكترونية المزوّرة والوهمية

أحصى المركز الوطني للسجل التجاري ما يقارب مليوني مسجّل في السجل التجاري على المستوى الوطني، من بينها 737 ألف و673 تخص الأشخاص، و176 ألف تخص الشركات أو ذات الشخص المعنوي، أين سيتمّكن المتعاملون من تحميل تطبيق إلكتروني على الهواتف النقالة يكشف السجلات الإلكترونية المزوّرة من عدمها .

قال المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، أمس خلال نزوله ضيفا على فوروم يومية «المجاهد»، إن المركز الوطني للسجّل التجّاري شرع في منح سجّلات لنشاطات جديدة على غرار مركبات إسعاف السيّارات وكذا ميكانيكي متنقل، مشيرا إلى أنه يتم دوريا تحيين هذه النشاطات على مستوى مدونة النشاطات التجارية. وأضاف المتحدث أن آخر الأرقام المسجلة لسنة 2017، تشير إلى وجود مليون و913 ألف سجل تجاري ما بين أشخاص طبيعيين ومعنويين، من بينها 737 ألف و673 تخص الأشخاص، وكذا 176 ألف تخص الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى أن عدد تجار التجزئة بلغ 780 ألف و771 تاجر، كما أحصى المركز تسجيل أكثر من 12 ألفا و669 سجّل باسم شركات وأشخاص أجانب، من بينها 10 آلاف و321 خاصة بالأشخاص، وكذا 2348 خاصة بالشركات.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، إن عدد التجار الذين تم شطبهم من السجل التجاري بلغ 106 آلاف و298 تاجر، مشيرا إلى أن المركز شرع في سبر آراء وإحصاء حول الأسباب التي جعلت هؤلاء التجّار يغيرون نشاطهم التجاري أو يتخلّون عنه.

أما بخصوص عدد التجّار الذين غيّروا نشاطهم، فقد بلغ 93 ألف و859 تاجر، مشيرا إلى أن التجّار أحرار في تغيير أنشطتهم بشرط استظهار شهادة الوضعية الجبائية الخاصة بهم.

من جهة أخرى، دعا المتحدث التجار الذين يملكون سجلات كلاسيكية للتقدم إلى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجّل التجاري، من أجل أن يتحصلوا على سجلات إلكترونية خاصة بهم، والتي تضفي شفافية على كل المعاملات الاقتصادية من أجل تفادي التزوير، مشيرا إلى أنه بإمكان المتعاملين وحتى المواطنين تحميل تطبيق عبر الهاتف النقال يسمح بكشف السجلات التجارية المزوّرة من غيرها، مؤّكدا بأنه تم وضع تسهيلات لفائدة الراغبين في استخراج السجل الإلكتروني، على غرار إلغاء كل الوثائق الإدارية باستثناء وثيقة تتعلق بالمحل التجاري، في حين سيتم تسليم السجل التجاري في نفس اليوم.