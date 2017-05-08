200 ألف مترشّح لمسابقة الأساتذة في 12 ساعة فقط

وصل عدد المسجلين في موقع وزارة التربية الوطنية للمشاركة في مسابقة التوظيف أكثر من 200 ألف تسجيل، وهذا في ظرف 12 ساعة فقط، حيث تم تسجيل النسبة الأكبر في الطور المتوسط، مع تسجيل عدد أقل في الطور الثانوي، بسبب حصر التخصصات واشتراط شهادة الماستر .

قالت مصادر حسنة الاطلاع إن الموقع الخاص بالتسجيلات لمسابقة التوظيف المقررة في 29 من الشهر الجاري، فاقت العدد المتوقع، حيث في ظرف 12 ساعة فقط، تم تسجيل أكثر من 200 ألف مترشح، كما وصل عدد المتصفحين للموقع إلى أكثر من نصف مليون، مما ساهم في تعطله بسبب الضغط الكبير الذي شهده، منذ الساعة الأولى لفتحه.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى «النهار» إلى أن الوزارة والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يتوقع أن يرتفع عدد المسجلين، في ظرف 48 ساعة المقبلة، ليصل إلى مليوني مسجل. وجاء هذا بعدما أفرجت وزارة التربية عن المنشور الوزاري الخاص بالمسابقات المتعلقة بتوظيف الأساتذة والمقتصدين ومشرفي التربية ونواب المقتصدين ومستشاري التوجيه، المقررة يوم 29 جوان القادم.

وحسب ما أشارت إليه «النهار» سابقا، فإن المسابقة تخص أستاذة التعليم المتوسط وأستاذة التعليم الثانوي، فيما لن يتم تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة الابتدائي، بحكم أن العمل بقوائم الاحتياط الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة لعام 2016 لا يزال ساري المفعول، وكل الولايات لم تستنفد قوائمها الاحتياطية، إذ لا تزال عملية استدعاء الناجحين بهذه القوائم متواصلة.

وتم اللجوء إلى القائمة الوطنية الاحتياطية، مما يعني عدم تنظيم المسابقات بالولايات التي التحق بها مسجلون من القائمة الوطنية، حيث تشهد بعض الولايات حالة تشبع، مما جعل المنشور الوزاري يحمل علامة صفر ببعض الولايات وبعض التخصصات، فيما عمدت بعض مديريات التربية إلى فتح منصب واحد أو منصبين في بعض التخصصات، وذلك بعد استفادتها من القائمة الاحتياطية، كما أنه سيكون بإمكانها الاستفادة من نفس العملية في حال كانت هناك حاجة للأساتذة، العام المقبل، ولاسيما أن الولايات التي لجات إلى القائمة الوطنية لم تكن تعي أهمية القوائم الاحتياطية عام 2016، مما جعلها تكتفي وقتها بعدد محدود من الاحتياطيين، سرعان ما تم استنفاده بسبب الإحالة على التقاعد أو ظهور مناصب مالية جديدة.