6 ملايين جزائري يتابعون النهار في ساعتين

أكّدت نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد MMR المتخصص في دراسة سبر الآراء بالجزائر، أن أكثر من 11 مليون جزائري يشاهدون قناة «النهار» في الأسبوع، وقرابة 6 ملايين مشاهد في اليوم، محتلة بذلك المرتبة الأولى من حيث نسب المشاهدة بـ23 من المئة، وهذا خلال شهري مارس وأفريل 2017.

تشير نتائج سبر الآراء إلى أن 11 مليون جزائري يشاهدون قناة «النهار» أسبوعيا وما يقارب 6 ملايين يشاهدون «النهار» في اليوم، محتلة بذلك المرتبة الأولى من حيث نسب المشاهدة، وهو ما يترجم تفوّق قناة «النهار» واستحواذها على أعلى نسب المشاهدة بالمقارنة مع القنوات الجزائرية والأجنبية، وهذا بفضل الأخبار والمواضيع التي تتطرق إليها وتركيزها على الحصرية والآنية لتقديم معلومة حقيقية تهم الرأي العام. وتحتل قناة «النهار» المرتبة الأولى من حيث أعلى نسبة مشاهدة في أوقات الذروة «برايم تايم»، وهذا بما يقارب 6 ملايين جزائري يشاهدون قناة «النهار» دفعة واحدة، وهذا ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى غاية العاشرة مساء.

واستنادا إلى ترتيب القنوات الجزائرية والأجنبية الأكثر مشاهدة، احتلت «النهار» أول قناة إخبارية في الجزائر المرتبة الأولى بنسبة 23 من المئة، تليها قناة «الشروق» بنسبة 16 من المئة، وبعدها قناة «سميرة تي في» بما يقارب 15 من المئة، ثم قناة «بنة تي في» بنسبة 11 من المئة، ثم قناة «الهداف» بـ 6 من المئة. للإشارة، أجريت دراسة سبر الآراء في عدة ولايات من الوطن، على غرار العاصمة وبجاية وتلمسان ووهران وقسنطينة والشلف وسطيف.

الرئيس المدير العام لمجمع «النهار» أنيس رحماني:

«استثمارنا الأساسي هو كسب مصداقية الشعب الذي شرّفنا بالمرتبة الأولى»

«التزمنا الحياد في التشريعيات..لسنا طرفا سياسيا.. ولن نتخندق مع أية قوة سياسية»

اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع «النهار»، الزميل أنيس رحماني، أن النتائج الجديدة التي تم تحقيقها تعكس التوجه الاحترافي لقناة «النهار» في التشريعيات الأخيرة، وذلك من خلال تغطيتها بحيادية، وكان الهدف هو التأكيد على أن القناة ليست طرفا سياسيا ولا مصلحة لها في التخندق مع أي قوة حزبية.

وفي تعليقه على النتائج التي كشف عنها معهد MMR المتخصص في دراسة سبر الآراء بالجزائر، والذي كشف أن أكثر من 11 مليون جزائري يشاهدون قناة «النهار» في الأسبوع، قال أمس، الرئيس المدير العام للمجمع الإعلامي في تصريح له لـ «النهار»: «هناك عمل في العمق يتم منذ أشهر لجعل النهار قريبة ومرتبطة بالشعب وانشغالاته، ونحاول أن نقدم قيما إيجابية وبنّاءة في المجتمع، وهو المسعى الذي نعمل من أجله مع كل الزملاء في النهار الذين فهموا الرهان وبرهنوا على كفاءة كبيرة».

وأضاف الزميل، أنيس رحماني، «إن نسب المشاهدة عنصر أساسي ونحن نحلل الدراسات بشكل مستمر لنعرف مكامن الخلل والأوقات التي تقل فيها سيطرتنا على المشهد، وهو ما نعمل على سده بإحداث برامج جديدة تستجيب للحاجيات الشعبية في مجال الإعلام»، كما اعتبر الرئيس المدير العام لمجمع «النهار»، بأن الظرف العام لا يساعد على الأداء الجيد، فلا تزال الكثير من الأوساط تقصي القنوات الخاصة من التغطيات ولا تزال عقلية الحزب الواحد مسيطرة في بعض الأوساط، مضيفا بالقول: «نعمل على كسر هذه القيود بشكل مستمر، واستثمارنا الأساسي في كسب المصداقية من الشعب ونقل انشغالاته، فهو الذي يشرفنا بالمرتبة الأولى دائما، ومن واجبنا أن نحافظ على هذه الثقة ونصونها».

رئيس التحرير بقناة «النهار» محمد بوسري:

«تميّــز مواضيـــع قنــاة النهار جعلهـــا في الريّادة دائمــــا»

نختار بعناية زبدة المادة الإعلامية من أجل الحصاد الإخباري»

قال رئيس التحرير بقناة «النهار»، الزّميل، محمد بوسري، إن تركيز قناة «النهار» على المواضيع الحصرية والآنية جعلها دائما في الريادة، مشيرا إلى أنّ المواضيع التي نجدها في قناة «النهار» لا نجدها في أي قناة أخرى. وأضاف الإعلامي، محمد بوسري، في تصريح لـ«النهار»، أمس، أن نتائج سبر الآراء التي أصدرها معهد MMR المتخصص في دراسة سبر الآراء بالجزائر، والتي كشفت أن أكثر من 6 ملايين جزائري يشاهدون قناة «النهار» دفعة واحدة خلال وقت الذروة، تترجم حرص المسؤولين على اختيار زبدة المادة الإخبارية التي تبث في قناة «النهار» على مدار اليوم من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء على مستوى 120 دقيقة أخبار، مشيرا إلى أن وقت الذروة من الساعة الثامنة والنصف إلى غاية العاشرة مساءً، يبث فيه الحصاد الإخباري الذي يتضمن أحسن وأفضل المواضيع المتميّزة، والتي ساهمت في جلب أكبر عدد من المشاهدين وبعده برامج أخرى تصنع الاستثناء، على غرار برنامج «طالع هابط» الذي يقدمه الإعلامي «عامر درّاجي» المعروف بـ«الشيخ النوّي»، وهذا ثلاث مرات في الأسبوع، وبرنامج «ما وراء الجدران» و«بدون تحفّظ» و«تحريات»، وكذا الحصص التي تهتم بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي، والتي تثير الرأي العام، على غرار «قضية ونقاش» و«نقاش على المباشر»، إلى جانب الحصص الرياضية، خاصة منها تلك التي تطرقت إلى مشاركة الفريق الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا، والتي جلبت عددا هائلا من المشاهدين.

وأوضح الزميل، محمد بوسري، أن هذه المواضيع التي يتم اختيارها بعناية وتبث على «الحصاد الإخباري»، هي مواضيع جوارية تحاكي الواقع المعاش وتحضى بمتابعة كبيرة من طرف المشاهدين، فضلا عن أن قناة «النهار» تركّز على أهم الأخبار الحصرية والآنية التي صنعت الفارق وجعلتها دائما في الريادة.