الوزير التونسي الذي سخر من الجزائر يقدم اعتذاراه للجزائريين

قدم وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض المؤخر، اعتذاراته للجزائر عقب تصريحاته الأخيرة في ملتقى روما في الرابع ماي الماضي.

وقال رياض المؤخر، حسبما ذكرته وكالة الأنباء التونسة: "لم اقصد منها بالمرة المس من دولتي الجزائر وليبيا الشقيقتين اللتين تربطهما بتونس علاقات أخوية تاريخية تتعدى شخصي وتهم شعوب هذه البلدان".

وأضاف وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي، حسب نفس المصدر، حول هذه التصريحات غير المقصودة بصورة مباشرة او غير مباشرة الأشقاء الجزائريين والليبيين معبرا عن أسفه العميق واعتذارته في حق الجزائر وليبيا قيادة وشعبا، حسبما ما صرح به لوكالة الانباء التونسية.

تجدر الاشارة الى أن تصريحات نسبت الى وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر في ايطاليا حول الجزائر، أثارت ردود فعل مستنكرة لها في تونس والجزائر.

يذكر أن وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي أطلق تصريحات خطيرة في حق الجزائر وليبيا في ندوة نظمت الخميس الماضي بالعاصمة الإيطالية روما، قائلا: أنه "يفضل القول بأن تونس تقع تحت إيطاليا على القول بأنها تقع بجانب الجزائر البلد الشيوعي وليبيا البلد الذي يكثر فيه الارهاب".

وقامت أمس الأحد، وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الأحد، باستدعاء سفير تونس لدى الجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، لتقديم توضيحات بخصوص هذه التصريحات.