المجلس الدستوري يصحح نسبة المشاركة.. يصدم ولد عباس ويستجيب لأويحيى

أعلن المجلس الدستوري عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني التي جرت الخميس الماضي، والتي شهدت انخفاضا في نسبة المشاركة مقارنة بالأرقام الأخيرة التي ذكرتها وزارة الداخيلية الجمعة الماضي.

وبلغت نسبة المشاركة حسب بيان المجلس الدستوري 35.37 %، أي بانخفاض بنسبة أكثر من 2 %.

وحسب نفس المصدر فانه يلاحظ انخفاظ في عدد المصوتين الى 8225223 بعدما أن كانوا العدد 8225223 ناخبا، وهذا يحتمل أنه تم الغاء أوراق كانت محتسبة وتم إلغاؤها بعد الطعون.

ومن جهته تمكن حزب التجمع الوطني الديموقراطي من حصد ثلاثة مقاعد أخرى ليصبح مجموعة 100 مقعد وهذا ما أكده الحزب صباح الجمعة في بيانه قبل أن يعلن وزير الداخلية عن النتائج المؤقتة.

في حين لم تتتغير عدد المقاعد التي تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني بـ164 مقعدا رغم مطالب ولد عباس في ندوته الصحفية يوم الجمعة الماضي باربعة مقاعد اضافية آخرى، ثلاثة منها في الجالية الجزائرية في الخارج ومقعد بولاية غيليزان.