تفكيك عصابة وطنية لسرقة وتهريب السيارت

برمجت محكمة الجنايات ببومرداس في دورتها الجنائية الاستثنائية المزمع افتتاحها بعد أسبوع، البت في ملف خطير يتعلق بتشكيل شبكة وطنية لسرقة وتزوير السيارات وتهريبها عبر مختلف ولايات الوطن، إلى جانب أعمال القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مسّت 3 ضحيا ينحدرون من ولايات مختلفة.

قضية الحال تحركت بعد أن تمكنت مصالح أمن دائرة بودواو من مداهمة عنصر خطير بالشبكة واعترف بتورطه في العملية الأخيرة التي مسّت سيارتين من نوع «كليو كومبيس» و«أتوس»، هذا وقد أثبتت التحريات أنه أدين قبل قضية الحال بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا على مستوى مجلس قضاء سطيف، ليقوم بنقل نشاطه لمنطقة بودواو وما جاورها، حيث وردت إلى المصالح السالفة لدائرة الاختصاص خلال فترة 6 أشهر السابقة، أكثر من 10 شكاوى من مواطنين تعرضوا لسرقة سياراتهم بطرق مختلفة، واحدة منها خلفت جريمة قتل بشعة في حق شابين اشتبكا مع المعتدين على مسوى الطريق السيار شرق غرب وتعرضا لطعنات قاتلة، وقد نسبت وقتها إلى مجهولين، ومن أجل هذا تم فتح تحقيق مكثف في الموضوع مع وضع المشتبه فيهم تحت المراقبة، وعلى رأسهم متهم الحال. في ذات السياق، تمكنت ذات المصالح بعد أسابيع من ضبط أحد المجرمين متلبسا بعملية سرقة سيارة كانت مركونة بحظيرة في حي وسط المدينة. من جهة أخرى، تقدمت وكالة كراء السيارات بشكوى ضد زبون تفيد بأنه تم تأجير له سيارة، لكنه عاد بعد أيام يدّعي أنها سرقت منه بينما كانت مركونة تحت أمام منزله، إلا أن صاحب الوكالة أصر على أن الأمر أبعد للحقيقة؛ لأن السيارة سرقت من دون مفاتيح، حسب الادّعاء، كما أنه لم تعاين آثار الكسر في مكان الجريمة، وأثناء استدعاء المتورطين في كلتا العمليتين، أتى كل واحد منهما على ذكر متهم قضية الحال، كما اعترفا بعلاقتهما به وتعاملهما معه، على غرار الكثير من المجرمين في المنطقة، بحكم أنه من أبرز الأسماء في مجال تهريب السيارات والعمل على تفكيكها بالتواطؤ مع عصابات أخرى عبر ولايات مختلفة من الوطن، وقد تسببت في جريمة قتل أخرى، على غرار السابقة التي راح ضحيتها رب أسرة في عقده الرابع. وأضاف مصدرنا أن المعطيات السابقة كانت كافية لمداهمة المتهم الأول في مستودعه لتصليح العجلات، حيث تم حجز رخصة سياقة وبطاقة رمادية لآخر سيارة تعرضت للسرقة من الوكالة سالفة الذكر. وعليه، تم تحويله إلى مركز الأمن، أين اعترف المتهم بالجرم المتابع به ودلّ المصالح المعنية على مكان سيارتين كانتا مخبأتين في مستودع لصديق له في منطقة ولاد موسى ينتظر الوقت الناسب لإجراء تعديلات عليهما وبالتالي تهريبهما.