الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في ترويج المخدرات تنشط عبر محور تيبازة والبليدة

نجحت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في البليدة، ليلة أول أمس، في الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في تهريب المخدرات من المغرب باتجاه ولايات الوسط، تتكون من 3 أشخاص ينحدرون من مدينة القليعة، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات من النوع الرفيع المسماة «الغلية» قدرت بـ 22 كلغ و400 غرام، بالإضافة إلى حجز مركبتين مختلفتين تستعملان في نقل المخدرات ومراقبة الطريق .

واستنادا لمصدر رسمي لـ«النهار»، فإن العملية النوعية التي قامت بها عناصر الفرقة، تعود لمعلومات مؤكدة وصلت إلى الفرقة، مفادها وجود شخص مقيم بمدينة القليعة بصدد ترويج كمية هائلة من المخدرات على مستوى مركز بن حمدان التابع لدائرة وادي العلايڤ، وبعد عملية التتبع والترصد للمشتبه فيه وبعمل احترافي لعناصر فرقة مكافحة المخدرات، تم محاصرة سيارة هذا الأخير على مستوى مدخل مركز بن حمدان، وبعد إخضاع المركبة للتفتيش عثر بحوزته على كمية من المخدرات قدرت بـ 6 كلغ و600 غرام، حيث مكنت عملية الاستغلال التي قامت بها عناصر الفرقة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية بمحكمة بوفاريك المختصة إقليميا وبإقرار المشتبه فيه على أفراد الشبكة التي تقوم بتموينه بالمخدرات، من كشف خيوط الشبكة المتواجدة بمدينة القليعة، وعن طريق إذن بتمديد الاختصاص من وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة، قامت الفرقة بمداهمة المسكنين الأول بحي عدل والثاني بحي علي كركوبة في القليعة، أين أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدرت

بـ 16 كلغ من المخدرات من النوع الرفيع المسماة «الغلية»، وبالتالي وصلت الكمية المحجوزة إلى 22 كلغ و600 غرام، حيث قدرت قيمة المخدرات المحجوزة بـ 450 مليون سنتيم، ليتم توقيف أفراد الشبكة المتكونة من 3 أشخاص مع حجز مركبتين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بوفاريك، صبيحة أمس.