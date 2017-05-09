العدالة بيننا وبين الوكالات التي لا تفي بوعودها مع الحجاج

دعا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، الحجاج والمعتمرين إلى تسلم عقودهم الموقعة مع الوكالات السياحية، خصوصا منهم الحجاج الذين يفضلون أداء فريضة الحج مع الوكالات مقابل الاستفادة من خدمات إضافية ودفع أموال مقابلها، كونه الضامن لهم لحماية حقوقهم واللجوء إلى العدالة في حال تقصيرها في الوفاء بالبنود التي نص عليها العقد.

وقال المدير العام لديوان الحج والعمرة، في اتصال مع «النهار»، إنه على الحاج أن يمضي عقد سفر مع وكالة السفر والسياحة لضمان حقه الذي يحدد كل الخدمات التي يتعاقد من أجلها، للاستفادة من الخدمات الإضافية، حيث تتمكن بذلك مصالح الديوان من مراقبة أي خرق بالرجوع إلى بنود العقد.

ودعا عزوزة الحجاج إلى رفع دعاوى قضائية ضد الوكالات التي لم توف بالتزاماتها، وذلك بعد قيام الديوان بإجراءات تنظيمية من خلال استدعاء الوكالة والتحقيق معها، مضيفا أنه إذا كانت هذه الأخيرة اعترفت وكان التقصير من جانبها فسيحمّلها الديوان ذلك، ويدعوها وديا لتصحيح الأخطاء واستدراك النقص إلا إذا كان الضرر يستدعي اللجوء إلى العدالة وأراد الحاج ذلك كإجراء أخير فله ذلك.

وأشار المسؤول عن الديوان إلى أن أول شيء يؤكد عليه دائما هو أن يحرس الحاج على تسلم العقد، وهذا هو الضامن لحقه، والوعود الكلامية لا تكفي ولا تسهل للديوان مهامه، مضيفا أنهم أعلموا وكالات السياحة في دفتر الشروط، وترك لها مجال الحرية لتقدم خدمات إضافية للحاج لكنها تكون خدمات مبررة على أرض الواقع.

ومن جهة أخرى، أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن إطلاق عملية حجز الغرف إلكترونيا، بعد الانتهاء من دفع تكاليف الحج وشراء تذكرة الطائرة، وقد أعطى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، خلال عقده لاجتماع مع مدير الديوان وإطارات الوزارة، تعليمات لإدارة الديوان من أجل القضاء نهائيا على النقائص التي عرفها الموسم الماضي، بعد فوضى الإسكان في البقاع المقدسة، بسبب تسجيل نقائص كبيرة في الإسكان الإلكتروني.

وسيتمكن الحجاج، هذا الموسم، من حجز غرفهم بأنفسهم عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية التي وضعها الديوان الوطني للحج والعمرة على موقعه الرسمي، كما أن شراء تذكرة السفر سيسبق عملية الحصول على التأشيرة.