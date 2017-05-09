30يوما للحصول على قروض تصل إلى 40 مليونا لعمال البريد

وافقت لجنة المشاركة التابعة لتعاضدية عمال البريد رسميا على قرار منح قروض مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم لكل عامل، شريطة أن يتم استغلال هذه القروض في الزواج وبناء وشراء المساكن، أين تم الشروع في استقبال الملفات على مستوى العديد من الولايات على غرار الشلف ووهران ومستغانم.

وكشف مصدر مسؤول من تعاضدية عمال البريد، أمس في اتصال مع «النهار»، أن لجنة المشاركة المخولة قانونا قد أعطت موافقتها الرسمية للتعاضدية من أجل تخصيص قيمة مالية يتم توجيهها، بداية من هذا الشهر، لصالح العمال على شكل قروض مابين 3 ملايين و40 مليون سنتيم، موجهة لدفع مستحقات السكن والزواج والتداوي، على أن يتم ترتيب طلبات الحصول على القروض من طرف العمال حسب الأولويات، وتتم دراستها على مستوى اللجان المختصة.

وأكد ذات المتحدث أنه قد تم الشروع في توزيع الاستمارات على عمال القطاع الراغبين في الاستفادة من هذه القروض على مستوى الولايات الغربية على غرار وهران ومستغانم والشلف وغليزان، مؤكدا بأن اللجان المختصة ستشرع في دراسات هذه الطلبات، على أن يستفيد العمال من القروض في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وحسب مراجع «النهار»، فإن دراسة ملفات العمال للإستفادة من القروض ستتراوح بين 30 يوما و3 أشهر، مؤكدا بأن هذه المدة لن تتجاوز شهرا واحدا في حال ما إذا كان الملف كاملا وصاحب الطلب لديه أولوية في الاستفادة من القرض.

وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر «النهار» بأن طريقة دفع القروض ستتم بالتقسيط، أين سيتم سحب مبالغ تتراوح بين 10 و20 من المائة من قيمة القرض.

تجدر الإشارة إلى أن تعاضدية عمال البريد قد رفعت، مطلع الأسبوع المنصرم، قرار التجميد القاضي بوقف المنح والسلف والقروض لعمال القطاع من تعاضدية عمال البريد، حيث كانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إيمان هدى فرعون، قد قررت تحويل تعاضدية عمال البريد من المديرية العامة لبريد الجزائر إلى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وأصبحت تابعة لوصايتها بصورة مباشرة، وهذا بسبب الصراعات المتعددة بين مسؤولي التعاضدية.