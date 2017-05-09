تصريحات المؤخر من الماضي.. والصفحة طويناها

قال السفير التونسي بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، إن تونس طوت الصفحة مع الجزائر بخوص التصريحات المسيئة التي نسبت لوزير البيئة التونسي، رياض المؤخر، والتي وصف فيها الجزائر بالدولة الشيوعية .

وأضاف السفير التونسي بالجزائر في تصريح مقتضب لـ«النهار»، أمس على هامش الاجتماع الوزاري الـ11 لبلدان جوار ليبيا المنعقد بالجزائر، إنه لا يستبعد أن تتّخذ السلطات التونسية إجراءات ضد وزير البيئة التونسي رياض المؤخر، مشيرا إلى أنه شأن داخلي تونسي.

وكان السفير التونسي بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، قد تم استدعاؤه بوزارة الشؤون الخارجية، حيث طلبت منه توضيحات بخصوص التصريحات التي نسبت لوزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي حول الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن سفير تونس بالجزائر، عبد المجيد الفرشيشي، قد استقبل، أول أمس، بوزارة الشؤون الخارجية، حيث طلبت منه توضيحات بخصوص التصريحات المنسوبة لوزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي رياض الموخر، على هامش ندوة «تونس أمل المتوسط»، الذي نظمته مؤسسة «كراكسي بروما» يوم 4 ماي الجاري.

وأفاد، المؤخر، في تصريح لموقع «نسمة» أن وزير الخارجية الإيطالي قال مداعبا بأنه يسكن في جنوب إيطاليا وبإمكانه رؤية تونس من منزله فأجابه بأنه، لما كان طالبا في أمريكا كان يضطر للقول إن تونس تقع تحت إيطاليا، لأن الأمريكيين كانوا يعتقدون أن الجزائر بلد شيوعي ولا يعرفون ليبيا إلا عبر القذافي، مضيفا عندما أقول لهم إن تونس تقع في إفريقيا، يسألونني دائما لماذا لون بشرتي ليس أسمر.