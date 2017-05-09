إفشال مخطط إبحار سرّي لـ 13 حراڤ من بينهم امرأة وقاصر في وهران

تمكنت، أمس، عناصر من حراس السواحل التابعين للفرقة الإقليمية للناحية الغربية في وهران، من إجهاض مخطط إبحار سري لـ 13 «حراڤ» كانوا بصدد بلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط باتجاه السواحل الإسبانية. «الحراڤة» الـ 13 الذين انطلقوا من شاطئ بوزفيل في عين الترك، تم ترصدهم ضمن المجهودات الحثيثة التي تبذلها الفرقة الإقليمية لحرس السواحل، من خلال الدوريات اليومية وعمليات التمشيط على طول السواحل الغربية لتقفي أثر «الحراڤة»، الذين صاروا يستغلون المناسبات والأعياد وهدوء البحر لتنفيذ عمليات إبحارهم السري، حيث تمكن خفر السواحل في هذه العملية الناجحة من ترصد نحو 13 «حراڤ» كانوا على متن زورق مطاطي باتجاه الشواطئ الإسبانية على بعد 7 آلاف ميل بحري شمال كاب فالكون، ليتم محاصرتهم، أين تم العثور على امرأة وقاصر من ضمن «الحراڤة»، الذين تم تحويلهم إلى اليابسة وتسليمهم للجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم والبت في قضيتهم .