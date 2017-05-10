غلق مقر الدائرة احتجاجا على عدم نشر قائمة السكن في الونزة بتبسة

اهتز مقر الدائرة في مدينة الونزة شمال تبسة، منذ الساعات الأولى من الصباح، على وقع خروج أزيد من 300 عائلة رجالا ونساء وأطفالا، حيث قاموا بالاعتصام أمام مقر الدائرة وغلقها بالأقفال الحديدية، مانعين دخول الموظفين لأماكن عملهم .

وفي اتصالهم بـالنهار، أكد ممثلون عن العائلات أنهم نظموا هذا الاعتصام رفقة أطفالهم ونسائهم وتحت لفحات الشمس الحارقة، بعدما سئموا من وعود السلطات المحلية.

وقد اختاروا هذا اليوم بعد الانتخابات التشريعية لتنظيم الاعتصام مع العائلات من دون توقف، ولن يغادروا مقر الدائرة إلى غاية وصول الوالي، علي بوڤرة، شخصيا لطرح انشغالهم حول تماطل الجهات المعنية، وعلى رأسها الدائرة والبلدية، بعدم نشر قائمة المساكن الاجتماعية التي وعدوا بها سابق.

في حين عناصر الشرطة سارعوا إلى عين المكان، حيث تدخل عميد الشرطة، محمد الشافعي، رئيس أمن الدائرة وفتح حوارا مع المحتجين، بينما حاولت النهار الاتصال برئيس الدائرة، فجاء الرد بأنه مريض وخارج مقر الدائرة، وإلى غاية كتابة هذه السطور، الاعتصام لا يزال متواصلا بمعية الأطفال القصر والنساء تحت الشمس الحارقة، في انتظار تدخل المسؤول الأول عن الولاية لإيفاد لجنة ولائية للوقوف على مطالب العائلات الـ300، في حين تنقلت سيارة الإسعاف للحماية المدنية إلى عين المكان تحسبا لأي طارئ، كما توجد أزيد من 160 عائلة من البنايات الهشة بحي الظلمة الذين تخلفوا عن عملية الترحيل السنة الفارطة في طريقهم للانضمام إلى الاعتصام.