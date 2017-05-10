تزويد 1000 محطة وقود بموزعــات سيرغـــاز قبـــل نهــايـــة 2017

شرعت شركة «نفطال» في تجهيز محطات البنزين على المستوى الوطني بموزعات الغاز المميع «سيرغاز»، لتصل إلى أكثر من 1000 محطة قبل نهاية السنة الجارية، لتوفير هذا الوقود الذي يعرف انشارا كبيرا وسط المواطنين .

وكشف الرئيس المدير العام لشركة «نفطال»، حسين ريزو، في تصريح خص به «النهار»، أن مصالحه قد شرعت في تجسيد مخطط خاص من أجل تجهيز محطات البنزين بموزعات الغاز المميع المعروف بـ«سيرغاز»، وذلك عبر كافة التراب الوطني، من أجل توفيره للمواطنين. وأضاف ريزو أن هذا المشروع الذي يشمل أكثر من 1000 محطة خدمات ومحطة بنزين، سينتهي مع نهاية السنة الجارية، حيث ستصبح هذه المحطات تحتوي على موزعات الغاز المميع «سيرغاز»، لتمكين المواطنين من تعبئة سياراتهم بهذا الوقود من دون أي عناء، خاصة أن الغاز المميع «سيرغاز» غير موجود في كافة محطات التوزيع في الوقت الحالي. وأكد ريزو أن هذا المشروع من شأنه رفع الغبن عن المواطنين والمساهمة في انتشار استعمال وقود «سيرغاز» الذي يعد صديقا للبيئة ويقلّل من انبعاثات الكربون، إضافة إلى توفيره على نطاق كبير، خاصة أن معظم محطات التوزيع حاليا لا تتوفر عليه، وهو الأمر الذي يجعل مهمة ملء خزان الوقود بـ«السيرغاز» صعبة، في حين أن الشركة ستقوم بتوفير موزعات هذا الوقود ليصبح متوفرا بشكل واسع.

وأضاف ريزو أن هذا المشروع سيتماشي مع الطلب الكبير الذي يعرفه نظام «السيرغاز» لدى المتعاملين المركبين لهذا النظام في السيارات والتابعين لشركة «نفطال»، مؤكدا أنه في الوقت الذي تم تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بنظام «السيرغاز»، خلال السنة الماضية، فإن مصالحه قامت بتركيب هذا النظام لأكثر من 19 ألف سيارة، خلال 3 أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو الأمر الذي أكد أنه سيزيد الطلب على هذا النوع من الوقود ويجعله أكثر استهلاكا. كما تحدث ريزو عن افتتاح محطات جديدة لتركيب نظام «السيرغاز» على غرار محطة وادي السمار، التي تعمل بطاقة كبيرة لتركيب نظام «السيرغاز» في السيارات، والذي لا يأخذ وقتا كبيرا، حيث يتم تركيب النظام خلال يوم واحد فقط، وهو النظام الذي يوفر على المستهلكين أموالا كبيرة، بحكم انخفاض سعره وقلة استهلاكه مقارنة بالبنزين.