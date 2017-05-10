احتجاز 50 أستاذا ومفتشا بداية من اليوم لإعداد أسئلة البكالوريا

قال مصطفى بن زمران، رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، إنه بداية من اليوم سيدخل الأساتذة المكلفون بإعداد الأسئلة إلى مقر الاحتجاز للشروع في عملية اختيار وطبع أسئلة الامتحانات الرسمية.

وقال المتحدث إن هذه العملية تتم على مراحل، إذ سيتم، اليوم، السماح للأساتذة والمفتشين البالغ عددهم 50 بالشروع في عملية صياغة واختيار الأسئلة، على أن يدخل المكلفون بطباعة الأسئلة ووضعها في الأظرفة المقدر عددهم بـ80 موظفا، بعد أيام. وكشف المتحدث في التصريح الذي خص به «النهار»، أمس على هامش الندوة الصحافية، أن الديوان وضع الثقة في بعض الموظيفين الذين عملوا العام الماضي، كما أقصى موظفين آخرين.

وفي هذا الصدد، قال بن زمران إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي تسريب، وهذا بنسبة 99 من المئة، إذ يمكن القول إن كل الظروف مواتية لضمان السير الحسن للامتحانات. وفيما يخص حراسة الامتحانات الرسمية وخاصة البكالوريا، قال بن زمران إنه سيتم المحافظة على نفس التعداد الذي كان السنة الماضية، مع فصل مراكز إجراء المترشحين النظاميين والأحرار، والحفاظ على 3 حراس وملاحظ في مراكز النظاميين، و4 حراس وملاحظ واحد في مراكز الأحرار.

وكشف المتحدث أن مدة تواجد الموظفين منهم معدو الأسئلة، سيدوم 35 يوما من 10 ماي إلى غاية 15 جوان، الذي يعتبر آخر يوم من أيام الامتحان. وكشف المتحدث عن إجراء جديد استحدثه الديوان هذه السنة فقط، يتمثل في إضافة نائب رئيس المركز في كل مراكز الإجراء، وهذا من أجل تفادي الغش وتعزيز عملية المراقبة.

وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تكشف:

لن نحجب الفايسبوك ولن نقطع الأنترنيت خلال البكالوريا

إجراءات أمنية مشددة لمنع تسريب أسئلة الامتحانات الرسمية

انطلاق امتحانات البكالوريا على التاسعة صباحا بدل الثامنة والنصف

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن إجراءات أمنية مكثفة سيتم اتباعها لإنجاح الامتحانات الرسمية، خاصة امتحان شهادة البكالوريا، من خلال تقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان، وتثيبت أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة على مستوى مركز الطبع.

وعدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الجزائريين بأن يكون امتحان البكالوريا لهذه السنة من أنجح الامتحات، مع الحرص على القضاء على كل طرق الغش وتسريب الأسئلة، من خلال الإجراءات الوقائية التي باشرتها مع مصالح الأمن والدرك الوطنيين. وقالت بن غبريت إن كل الإجراءات اتخذت لضمان السير الحسن للامتحانات المدرسية الوطنية وتأمينها تفاديا للغش، مشيرة على وجه الخصوص إلى استعمال أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظها، من دون اللجوء إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت بن غبريت في ندوة صحافية أن «تأمين الامتحانات خاصة البكالوريا حضيت بعناية خاصة من طرف الحكومة»، مبرزة أن اللجنة المختلطة لتأمين الامتحانات «لم تدخر جهدا لتوفير الظروف التي تكفل السير الحسن لهذه الامتحانات».

ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم «تأمين المواقع حسب مخطط تمت المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع اعادة تأهيل المقر الجهوي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة، وتقليص عدد المراكز التي تحفظ فيها مواضيع الامتحان، وتنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل على مستوى مراكز طبع مواضيع البكالوريا ومراكز حفظ المواضيع».

وشددت وزيرة التربية الوطنية على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات، خاصة تلك المتعلقة بالأساتذة الحراس والملاحظين، أين سيتم منع دخول أي سيارة إلى مراكز الإجراء منعا باتا ومهما كان السبب، مع عدم قبول أي تأخر يوم الامتحان، حيث يجب أن يلتحق المترشح بقاعة الإمتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، وأي تأخر بعد التاسعة صباحا يحرم المترشح من المشاركة في الامتحان، علما أن باب مركز الإجراء يفتح على الثامنة صباحا لاستقبال المترشحين، حيث تخصص الفترة ما بين الساعة الثامنة و30 دقيقة والتاسعة صباحا لتقديم الإرشادات للمترشحين من طرف الأساتذة الحراس، وتحضيرهم نفسيا لاجتياز الامتحان، ويتم تطبيق نفس الإجراءات مساء.

وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تكشف:

سنعمل على تحضير مواضيع احتياطية تحسبا لأي طارئ

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنه سيتم تحضير مواضيع احتياطية لتجاوز النقائص المسجلة في السنة الماضية، مؤكدة أنه «لن يتم غلق مواقع التواصل الاجتماعي». وطمأنت الوزيرة المترشحين بالتأكيد أن نفس الإجراءات المعمول بها في الدورات السالفة سيتم اتخاذه هذه السنة، مع إمكانية الإختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة، والاستفادة من نصف ساعة إضافية زيادة عن الوقت القانوني المخصص لكل موضوع. كما ذكرت أنه سيتم تزويد كل المراكز بالمكيفات الهوائية ولا سيما بالنسبة للمناطق الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع مديري التربية والسلطات المحلية والولاة لتحضير الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز الامتحانات في أحسن الظروف.

بينهم 760 ألف سيجتازون شهادة البكالوريا

أكثر من مليوني مترشّح مسجل في الامتحانات الرسمية نهاية السنة

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن الأرقام الخاصة بعدد المترشحين في الامتحانات الرسمية لهذه السنة «سانكيام، بيام، باك»، أين وصل إجمالي المترشحين إلى أكثر من مليوني مترشح بزيادة طفيفة مقارنة بالدورة السابقة قدرت بـ4670 مترشح.

وقالت الوزيرة إن مجموع المترشحين للامتحانات المدرسية الوطنية يمثل نحو ربع عدد التلاميذ المتمدرسين، وقد تجاوز عدد المترشحين لامتحان البكالوريا 761 ألف مترشح، أما في التعليم المتوسط فقد وصل عدد المترشحين إلى 566 ألف مترشح، في حين قدر عدد المترشحين لامتحان شهادة التعليم الابتدائي بـ760 ألف مترشح، وأضافت الوزيرة أنه تم تسخير 690 ألف موظف، مما يعادل 95 من المائة من مجموع موظفي القطاع.

وكشفت الوزيرة بأنه سيتم توزيع المترشحين على أكثر من 18 ألف مركز، مؤكدة بأنه سيتم احتساب المراقبة المستمرة في مادة الرياضة البدنية للمترشحين المتمدرسين لامتحان شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا.

من جهة أخرى، قالت المسؤولة الأولى عن القطاع إن وزارة التربية الوطنية باشرت التحضيرات لهذا الحدث الهام، منذ بداية السنة الدراسية، حسب بروتوكول مضبوط يعتمد بقدر كبير على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب التحضير اللوجيستي والتنظيمي، حيث تم وضع تحت تصرف المترشحين البوابة البيداغوجية الرقمية للديوان الوطني للتعليم عن بعد، التي تتضمن أكثر من 16 ألف فيديو تعليمي في كل المواد وفي كل الشعب، وتمارين مصححة وتقييمات تفاعلية لمعالجة أكثر من 40 وضعية تعليمية. نوال زايد ناصو

الامتحانات الرسمية بالأرقام:

العدد الإجمالي للمترشحين: مليونان و756 ألف و33 مترشحا.

المترشحون لامتحان شهادة التعليم الابتدائي: 760 ألف و652 أي بزيادة 55192 مترشح.

المترشحون لامتحان شهادة التعليم المتوسط: 566 ألف و221 مترشح أي بزيادة ٦٢٩٥ مترشح.

المترشحون لامتحان شهادة البكالوريا: 761 ألف و701 مترشح أي بزيادة 56817 مترشح.

عدد مراكز الإجراء: 18 ألف مركز.

عدد الحراس: 300 ألف حارس.

عدد المصححين: 150 ألف مصحح.

المكلفون بعملية التجميع: 80 ألف مكلف.

قالت إن حالات الغش في الامتحانات ضئيلة جدا.. بن غبريت:

الإعـــلان عـــن نتائـــج البكالوريـــا يــــوم 15 جويليـــة

نتائج «البيام» في 27 جوان و«السانكيام» يوم 9 جوان

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن الإعلان عن نتائج البكالوريا سيكون يوم 15 جويلية القادم، فيما سيتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط يوم 27 جوان، وشهادة نهاية التعليم الابتدائي يوم 9 جوان. وأكدت الوزيرة، خلال الندوة الصحافية التي نشّطتها أمس، بأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيحرص على تقديم النتائج في وقتها، وإن تأخرت فلن يتعدى ذلك ساعات.

من جهة أخرى، كشفت الوزيرة أن حالات الغش في الامتحانات تعتبر ضئيلة جدا، فعلى مدار السنوات لم تصل هذه النسبة في امتحان البكالوريا إلى 1 من المئة، حيث قدرت بـ 0.7 سنة 2013، و0.11 سنة 2014، و0.07 سنة 2015، و0.14 سنة 2016. ن.زايد ناصو

قالت إنها وظّفت أكثر من 66 ألف أستاذ سنة 2016.. بن غبريت:

القائمة الاحتياطية ستبقى مفتــوحــة للتوظيـــف فـــي الطـــور الابتدائــــي

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنه تم، منذ سنة 2016، توظيف أزيد من 66 ألف أستاذ، وهو ما يعادل نسبة 63 من المئة من الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة ضمن القوائم الاحتياطية المنظمة في 29 أفريل من السنة الماضية.

وأوضحت بن غبريت أن الأساتذة المعنيين تم توظيفهم حسب الاستحقاق في القوائم الاحتياطية، مشيرة إلى أن عددهم يقدر بـ93260 أستاذ، واعتبرت الوزيرة أن هذا الرقم مؤشر قوي على التزام الدولة بجعل المدرسة مؤسسة تربوية تسمح للمتعلم بأن يصبح عنصرا فعالا في المجتمع، وقادرا على مواجهة تحديات التنمية والعولمة بفضل تشبعه بالقيم ذات الصلة بجزائريته.

وأكدت الوزيرة أن قطاعها «سيواصل العمل بالأرضية الرقمية للتوظيف بالنسبة لاستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بطور التعليم الابتدائي، إلى غاية تنظيم مسابقة توظيف لاحقة»، لا سيما أن هذا الطور لم تشمله مسابقة التوظيف الخارجية التي خصت أساتذة التعليم المتوسط والثانوي بـ10.009 منصب. وأضافت بن غبريت أن استغلال الأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة المسجلين في القوائم الاحتياطية، مكن من توظيف 23799 أستاذ من القوائم الاحتياطية الولائية، و3384 أستاذ من القائمة الوطنية، أي 27183 أستاذ تم توظيفهم بفضل هذه الأرضية.

وبخصوص الإجراءات التنظيمية لمسابقة توظيف الأساتذة والامتحانات المهنية، أكدت الوزيرة أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتحت رقابة المديرية العامة للوظيف العمومي، سيشرف على تنظيم المسابقات، مشيرة إلى أن «كل مسارها يتم بصفة آلية ورقمية، حيث تتم التسجيلات واستدعاء المترشحين وإعلان النتائج عن طريق الأنترنيت».