رحلات تكوين وهمية في اللغة الإنجليزية بمالطا مقابل 2750 أورو

كشفت جلسة محاكمة صاحب وكالة سياحية تقع بإقليم اختصاص محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عن الاشتباه بتورطه في تنظيم رحلات تكوين وهمية في اللغة الإنجليزية بجزيرة مالطا مقابل مبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ 2750 أورو للشخص الواحد، وهو ما وقع مع شاب في أواخر العقد الثاني، من دون أن يُمكّن من التأشيرة أو السفر مثلما وُعد، ليسارع في تقييد شكوى ضد ذلك الأول التي على أساسها تمت متابعته قضائيا بتهمة النصب.

الضحية وبمثوله، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، تمسك بمضمون الشكوى التي تعود وقائعها إلى شهر أكتوبر 2016، أين تقدم من الوكالة السياحية من أجل الاستفسار عن كيفية السفر إلى مالطا للتكوين في اللغة الإنجليزية والإقامة لمدة سنة، حيث شرح له صاحب الوكالة أنهم نظموا رحلة جماعية لمدة 15 يوما ووعده بالتكفل بإنجاز الملف بصفة شخصية، خاصة وأنه لن يتمكن من الحصول على شهادة عمل كونه غير مؤمن، ليسلمه على ذلك الأساس مبلغ 2750 أورو، فيما أرسل له مبلغا بالعملة الوطنية بقيمة 40 ألف دج عبر الحساب البريدي، إلا أن المتهم لم يجلب له التأشيرة وفوت عليه فرصة السفر ورفض تعويضه ماديا، وهي الأفعال التي فندها المتهم الذي مثُل بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث جاء برواية مغايرة تماما من خلال تأكيده على أن الزبون سلمهم المبلغ سالف الذكر من دون إيداع الملف، حيث قام بتسديد تكاليف المدرسة وتحصل على رسالة القبول إلى المدرسة، ولأنه تأخر في تسليمهم ملف طلب التأشيرة اضطر لتأخير الرحلة إلى غاية شهر نوفمبر لكن من دون جدوى، مدّعما أقواله بملف موضوع بوثائق بقية الزبائن المستفيدين من التكوين.

وبخصوص رفضه إرجاع المبلغ للضحية، فقد أكد أنه لا يوجد عذر مقنع ليقدمه للمدرسة لاسترداد الأموال التي خرجت من أرض الوطن بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذي عقّبت عليه النيابة أن هذه الطريقة مخالفة للقانون، قبل أن يلتمس في حقه تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، مع إصدار أمر بالإيداع من الجلسة، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.