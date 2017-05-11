مصطفى «غير هاك» والممثلة «بيونة» وجها لوجه أمام العدالة

استمع، أمس، مصطفى هيمون المعروف بـ«مصطفى غير هاك» نجم الفكاهة، للحكم الصادر ضده عن الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء العاصمة، والذي أدانه بدفع غرامة مالية نافذة بقيمة مليون دج، على خلفية تورطه في قضية قذف، والتي راحت ضحيتها الممثلة الجزائرية «بيونة».

تعود حيثيات القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى الشكوى التي رفعتها الفنانة «بيونة» لدى مصالح الضبطية القضائية، مفادها أن التصريحات التي أدلى بها «مصطفى هيمون» في حوار له مع إحدى الصحف الوطنية في سنة 2009، اعتبرتها مساسا بكرامتها وسمعتها وسمعة عائلتها، وعلى هذا الأساس، تم فتح ملف جزائي ضده بتهمة القذف أحيل بموجبه على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر مصطفى «غير هاك» الجرم المنسوب إليه منذ الوهلة الأولى، سواء بالمحكمة الابتدائية بحسين داي أو أمام رئيسة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، مؤكدا أنه حصل سوء فهم فقط ملتمسا إفادته بالبراءة.

للإشارة، فقد صرح الممثل في حواره مع إحدى الجرائد الوطنية اليومية، أنه رفض العمل مع الفنانة الجزائرية «بيونة» لكونها سلكت طريقا آخرا لا يساعده ولا يخدم مساره المهني، مضيفا أن الطابع الذي تقدمه يليق بالأوروبيين فقط ولا يلائم هويته، مشيرا إلى أن «بيونة» هي فنانة موهوبة وتعامل معها في «ناس ملاح سيتي»، وفي حال ظهور إنتاج في الجزائر ممكن مشاركتها، أما في الخارج، فأكد أنه يرفض كون الجمهور الجزائري من أصعب الجماهير.