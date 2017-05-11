قـنــوات المـاكـثــات في البـيــت علـى «اليوتــيوب» تـنافــس على الصدارة

لم تعد وسائط التواصل الاجتماعي وسيلة للبحث عن المعلومة، بل أصبحت مصدرا لكسب المال والعمل، أين استغلت العديد من النساء الماكثات في البيت هذه الوسائط لإنشاء قنوات خاصة بالطبخ على «اليوتيوب» وتحقيق أعلى نسب مشاهدة تتعدى المليون في اليوم.

«أم وليد، أم آدم، رندة وأم سندس» هُنّ عينة من سيدات ماكثات بالبيت أردن تخطي شبح البطالة من خلال استغلال مواهبهن في الطبخ، أين استغللن الهواتف الذكية وقمن بتصوير طرق تحضير مختلف الأكلات والحلويات التقليدية والعصرية ونشرها عبر «اليوتيوب» لتلقى متابعة ملايين المشاهدين. وتعتبر القناة الخاصة بـ«أم وليد» من أكثر القنوات مشاهدة على «اليويوب»، حتى أنها تفوقت على قنوات تلفزيونية خاصة بالطبخ كانت تحتل مراتب متقدمة، وتنشر «أم وليد» فيديوهات لمختلف المأكولات بطريقة مبسطة مباشرة من مطبخها البعيد عن الفخامة وبمواد موجودة في كل عائلة جزائرية. وفي هذا الإطار، حاولنا الاتصال بـ«أم وليد» وهي سيدة لا تتجاوز الأربعين من عمرها تعيش حياة بسيطة وقالت «إن فكرة نشر الفيديوهات عبر اليوتيوب جاءت بطريقة عفوية، حيث قالت: «كنت في إحدى المرات أحضر طبق الشربة بطريقتي الخاصة، وهو الأمر الذي أعجب ابني الذي قام بتصويري من دون أن انتبه، ونشر الفيديو عبر حسابه على الفيسبوك، وقد نال إعجاب العديد من أصدقائه، حتى أن العديد منهم قام بنشره في حسابات أخرى، وهنا بدأت الفكرة وشرعت في تقديم المأكولات». وتضيف أم وليد: «في البداية كانت نسب المشاهدة منخفضة لكنها بدأت ترتفع شيئا فشئيا وبلغت الذروة شهر رمضان الماضي». وحول طريقة نشر أشرطة الفيديو عبر «اليوتيوب»، قالت المتحدثة إن المهمة كانت من طرف ابنها على حد تعبيرها، الذي يعرف خفايا الأنترنت حيث قام بالعملية، وبعد الاتصال بابنها، ظهر أنه «بودكاستر» يشرف على قناة والدته.

«البودكاستر وليد»: «هدفنا كان جلب الإشهار للقناة»

قال «البودكاستر وليد»، إنه ليس كل من ينشر فيديوهات على النت يحصل على الإشهار، كما أنه ليست المشاهدات التي تحققها القناة تظهر فيها الإعلانات، يعني على سبيل المثال عندما تحقق القناة 10 آلاف مشاهدة لا يعني أن الإعلانات ظهرت فيها كلها. وحسب إحصائيات القناة، فإن نسبة الظهور هي 12.5 من المئة تقريبا، يعني من 10 آلاف مشاهدة يمكن أن الإعلانات ظهرت في 1250 مشاهدة فقط.

15 مليون سنتيم لقناة «أم وليد» على «اليوتوب» يوميا

وأضاف المتحدث أن عدد المشاهدات اليومية لقناة «أم وليد» فاق المليون مشاهدة، حيث تقوم بنشر فيديوهات على المباشر تتلقى من خلالها الآلاف من الإعجاب، مما يساهم في رفع بورصة القناة للحصول على أموال لابأس بها تصل إلى 15 مليون سنتيم يوميا، كما تساهم عملية نقر «إعجاب» على صفحة القناة على «الفايسبوك» في دخول الإشهار، إذ أن الصفحة الخاصة بالقناة ستحصل قريبا على أكثر من 4 ملايين مشترك.

12 دولارا لـ 10 آلاف مشاهدة في الجزائر

قال الدكتور فرحات أحمد، متخصص في الإعلام الآلي بجامعة باب الزوار، إن الجزائر تحقق في ألف مشاهدة على «اليوتيوب» 12 دولارا أي ما يقارب 1500 دينار جزائري، مشيرا إلى أن ما تحققه نسب المشاهدة في الجزائر يعتبر الأقل مقارنة بالدول الأخرى على غرار السعودية التي تحقق 67 دولارا والإمارات العربية التي تحقق 120 دولار. وأضاف المتحدث أن الربح يعتمد على المشاهدات وعدد الضغطات على الإعلانات في الفيديو، ولكن بشكل عام، إن كان مجموع مشاهداتك يومياً 20 ألفا فالربح يصبح 40 دولارا يومياً تقريبا، وبشكل عام تحصل القنوات ذات مجموع المشاهدات ما بين «10 ملايين و 15 مليونا» على 20 ألف مشاهدة يومياً للفيديوهات.