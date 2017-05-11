هكذا يحل الوزراء مشاكل المواطن بـ«الفايسبوك» و«تويتر»

استحدثت أعلى السلطات في الجزائر، في سنوات التسعينات، منصب وسيط الجمهورية، الذي كان عبارة عن مؤسسة رسمية قائمة بذاتها، ولها مكاتب وفروع في كافة الولايات، هدفها القضاء على المحسوبية والبيروقراطية، وتمكين المواطنين من إيصال أصواتهم وتبليغ ما يعانونه من مشاكل بهدف حلها، ولكن سرعان ما تم الاستغناء عن مؤسسة وساطة الجمهورية بحلّها، وبعدها وجد الجزائريون أنفسهم أمام دوامة «روح وارواح»، وبيراقراطية إدارية لا تكاد تنتهي، يبدأ مشوارها عند البواب أو حاجب هذا المسؤول، وينتهي عند المدير أو رئيس المصلحة وفي أحيان أخرى في مكتب الوالي أو ديوانه .

اليوم وبفعل التطور التكنولوجي، لم يعد هناك أي وسيط بين الوزير والمواطن البسيط سوى ولوج الشبكة العنكبوتية، ليجد نفسه وجها لوجه مع المسؤول المباشر الذي بإمكانه حل مشاكله، حيث اتصلات النهار بعديد أعضاء الحكومة للوقوف على طريقة تعاملهم مع هذه التكنولوجيا والتكفل بانشغالات المواطنين باستغلالها.

بن غبريت: «أكبر المشاكل التي واجهت التلاميذ والأساتذة حللتها عبر فايس بوك وتويتر»

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنها تستغل «فايس بوك» و«تويتر» لنشر أهم القرارات التي تخص المتمدرسين بعد الساعة الخامسة مساء، حتى يتسنى لأكبر عدد ممكن منهم وأوليائهم وحتى الأساتذة الإطلاع عليها، فيما يتم نشر أهم القرارات الخاصة بوسائل الإعلام قبل موعد غلق الصحف حتى لا تتأخر في نشر الخبر.

بن غبريت التي مازالت تستعمل تقنية الجيل الثالث وفي حديث خصت به النهار دار حول كيفية احتواء جل المشاكل التي تزعزع استقرار قطاعها، ردت قائلة «فتحي لصفحات فايس بوك وحساب على التويتر» ساعداني على تجاوز الإشاعات وحل العديد من المشاكل التي واجهت فئة المتعاقدين الذين لم يتقاضوا رواتبهم» وأضافت «بمجرد أن تلقيت إخطارا من أحد المتعاقدين الشاكين، كلفت المدير المكلف بالمهمة لدراسة الملف والاتصال بهذا الشخص وبعدها قام بتحقيق بينت نتائجه بأن المشكل ذو بعد وطني وليس محلي، حينها أعطيت تعليمات صارمة من أجل صب الرواتب وتم حل المشكل».

وأكدت الوزيرة بأن استعمالها لـ«الفايس بوك» و«تويتر» ساهما في القضاء على الضبابية وجعلا القطاع يعمل في شفافية من خلال نشر معلومات ذات مصداقية، ولعل آخر الإجراءات التي بادرت إليها وزيرة القطاع، نورية بن غبريت، من أجل معرفة المشاكل والعقبات التي تصادف الأساتذة وتقييمهم لنظام التقييم، هي نشرها لاستبيان شهر جانفي 2017، والذي لاقى تجاوبا بنسبة 95 من المائة وحاولوا من خلاله «أي الأساتذة» التوضيح بأنهم رافضون للتقييم بالقدر الذي هم فيه محتاجون إلى ممارسات أخرى تخدم أكثر قطاع التربية».

طلعي: «كافة مشاكل قطاعي النقل والأشغال العمومية أحلها عبر الفايس بوك والواتساب لإرسال الملفات للإطارات»

أكد المسؤول الأول السابق على قطاعي النقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، في تصريح خص به «النهار»، على أن وسيلة التواصل الاجتماعي الأخيرة ساهمت وبقدر كبير في التقرب أكثر من المواطن وإيجاد حلول لجل المشاكل التي يعانيها، من خلال تكليف المديرين المعنيين كل حسب اختصاصه بالتواصل مع المواطنين الشاكين.

وقال الوزير بوجمعة طلعي الذي يواكب كافة التطورات الحاصلة في المجال التكنولوجي بعدما انتقل تقنية من الجيل الثالث إلى الرابع «أتابع كافة تعليقات المواطنين عبر صفحة الفايس بوك على مدار 24 ساعة على 24 وأكلف أشخاصا لمتابعتها حين أكون مشغولا».

شلغوم: «نكوّن الفلاحين ونرد على تساؤلات الراغبين في الاستثمار وننصف المظلومين عن طريق الفايس بوك»

قام وزير الفلاحة، عبد السلام شلغوم، بتخصيص ركن على صفحة «الفايس بوك» الخاصة بالوزارة لفائدة الفلاحين، من أجل تكوينهم عن بعد في مختلف التقنيات التي يحتاجون لها لزراعة أراضيهم وتمكينهم من التعرف على أهم الطرق التي يتوجب عليهم اتباعها، من أجل خلق مشاريع استثمارية خاصة لفائدة الشباب، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أمر بتخصيص مساحات معنية لهذه الفئة وإقحامها في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية». وأشار الوزير في تصريح لـ$، إلى أنه وبعد تلقيه عدة مراسلات عبر صفحة «الفايس بوك» من طرف موظفين هُمشوا وأبعدوا من مناصبهم، حتى تدخل في القضية وأنصفهم من خلال إصدار قرارات قضت بإعادة إدماجهم في مناصبهم. وفيما يتعلق بأهم المستجدات الطارئة على مشروع حسابه على «التويتر»، رد الوزير قائلا «نحن بصدد وضع آخر الرتوشات على المشروع وسيكون عمليا خلال الأيام القليلة القادمة».

والي: «قلّصت من الانقطاعات المتكررة للتزود بالماء الشروب وأساعد المحتاجين عن طريق الفايس بوك»

فتح الوزير عبد القادر والي، حسابا خاصا بالوزارة عبر «الفايس بوك» للرد على انشغالات المواطنين، وهي الانشغالات –يضيف الوزير في حديث له مع النهار التي لا تخرج غالبا عن إطار الانقطاعات المتكررة للتزود بالماء الشروب، حتى يتدخل وبصفة فورية ويعطي تعليمات صارمة لمديري الوزارة كل حسب اختصاصه، للاتصال بالمسؤولين الجهويين من أجل فتح تحقيقات وحل المشكل بناء على النتائج المتوصل إليها، حيث أشار الوزير الذي يستعمل تقنية الجيل الثالث، إلى أن الفترة الصباحية وإلى غاية منتصف النهار غالبا ما يخصصها لحل القضايا العالقة والقيام بتحليلات لتلك المتكررة التي تنشر من طرف المواطنين عبر الصفحة، من أجل معرفة الأسباب الرئيسية وإيجاد الحلول النهائية.

مباركي: «محرك البحث غوغل يساعدني كثيرا في معرفة إيجابيات وسلبيات القطاع يوميا»

يعتمد وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين، والتعليم العالي بالنيابة محمد مباركي، على تقنية الجيل الثالث، في تسيير قطاعه، إذ يتصفح يوميا كل مايصدر في وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، وكل ما له علاقة بقطاعه، وأكّد وزير التكوين المهني، أن استخدامه للتكنولوجيات الحديثة في تسيير قطاعه، سهّل عليه الكثير من المهام، إذ بمجرد أن يبلغه بأن هناك مشكل ما، يتواصل مباشرة مع إطاراته ويتحقق من كلّ ما تم تداوله، لتكون الحلول سريعة وفعالة. كما يقوم المسؤول الأول عن قطاع التكوين في الجزائر، بالتواصل مع المواطنين من خلال صفحة «الفايسبوك» الرسمية للوزارة، والتي كثيرا ما تحمل العديد من الانشغالات التي يطرحها المواطنون من خلال التعليقات الواردة، ليباشر تدخلاته معهم، من دون وساطات أو بروتوكولات.

سلاّل أول مسؤول يتواصل مع المواطنين إلكترونيا منذ 2014

رئيس الجهاز التنفيذ عبد المالك سلال كان أوّل مسؤول في الحكومة الجزائرية، يعتمد العالم الافتراضي للتواصل مباشرة مع المواطنين، حيث فتح صفحته عبر «الفايسبوك»، التي تضم قرابة مليون مشترك، حيث يعمل على حل المشاكل التي تمس أكبر شريحة من المواطنين. وبالإضافة إلى صفحته المعتمدة من طرف إدارة «الفايسبوك»، فتح الوزير الأول عبد المالك سلال حسابا في «التويتر»، لتمكين المواطنين من التواصل معه من دون بروتوكولات وحل مشاكلهم التي يتخبطون فيها.

ولعلّ من أبرز المحطات التي أثبت سهولة تواصل المواطن مع حكومته إلكترونيا، هو مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا لطلبة الصيدلة، الذين أطلقوا «هاشتاغ» «يا سلال أنقذ الصيدلة»، للتدخل وحلّ مشاكلهم البيداغوجية، وكانت النتيجة أنه استجاب للنداء، رغم تواجده خارج التراب الوطني آنذاك.

وغرّد الوزير الأول من خلال حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردا على تدوينات للطلبة المحتجين قال فيه: «حاليا أنا متواجد بالقمة الإفريقية، سألتقي بممثلي طلبة الصيدلة عند الرجوع إلى الجزائر»، وبالفعل تم اللقاء، وتوقّف الإضراب الذي دام أياما عديدة، بعد تكفله بمطالبهم كاملة.