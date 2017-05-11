محتجون يجردون شرطيا من سلاحه الناري عقب أعمال شغب في أم البواقي

أوقفت الفرقة الإقليمية لمصالح الدرك الوطني بقرية توزلين التابعة إقليميا لعاصمة الولاية أم البواقي، صباح أمس، شرطيا يعمل بأمن دائرة عين كرشة، على خلفية إقدام الأخير على إشهار سلاحه الناري وسط محتجين بذات القرية مع إطلاق عيارات نارية تحذيرية من قبل الأخير .

حيث تحولت الاحتجاجات التي قام بها سكان قرية توزلين بأم البواقي عبر الطريق الوطني رقم 10 الرابط بين قسنطينة أم البواقي مرورا بمنطقتهم، للمطالبة بالمشاريع التنموية على غرار التهيئة ونقص المياه الصالحة للشرب واهتراء الطريق، بعد الانسداد الكلي لأبواب الحوار مع المسؤولين المحليين، الذين حملوهم مسؤولية ما يتكبدونه من واقع مر يوميا على صعيد قريتهم، بسبب إقصائها من المخطط التنموي للبلدية.

ومن بين المشاكل التي أدرجها المحتجون في مطالبهم، نجد تلك المتعلقة بمشكل نقص المياه الصالحة للشرب التي -حسبهم-ضربت بأطنابها بقريتهم منذ سنوات عدة من دون أن يقوم المجلس الشعبي البلدي باتخاذ أي إجراء من شأنه تسوية المشكل، على رغم الاحتجاجات المتكررة التي شنوها في هذا الإطار.

كما كشف المحتجون بأن قرار قيام السلطات المحلية بإزالة طاولات الخضر والفواكه المنتشرة عبر ذات الطريق زيادة على قيام رئيس البلدية خلال 48 ساعة الماضية بإصدار قرار يتم بموجبه هدم كشك عبر ذات الطريق لأحد قاطني المنطقة، هو ما دفع السكان، يوم أمس، للاحتجاج من أجل الاستجابة لمطالبهم وفي أقرب الآجال.

وبالشكل الذي يتوافق مع تطلعاتهم الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية على مستوى قريتهم. وفي اتصال هاتفي برئيس بلدية أم البواقي «موسى خليل» كشف الأخير للنهار بأن مصالحه قامت على مدار 5 سنوات الماضية بتوفير كامل المتطلبات والاحتياجات التي يعاني منها السكان.