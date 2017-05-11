توقيف بارون ينظّم رحلات «الحرڤة» إلى أوروبا في عنابة

تمكنت، فجر أمس، عناصر فرقة البحث والتحري والاستغلال التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة من الإطاحة بمنظم رحلات الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وهو يبلغ من العمر 39 سنة، على مستوى حي سيدي سالم شمال المدينة، وأسفرت العملية عن حجز جهاز لتحديد الوجهة البحرية «جي.بي.أس»، وكذا محرك لقارب صيد تقليدي الصنع، حيث تم تحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية.

واستنادا لمصادر»النهار» التي أوردت الخبر، فإن عملية الإطاحة بمنظم الرحلات السرية من سواحل مدينة عنابة وعلى وجه الخصوص شاطئي «سيبوس وسيدي سالم» إلى السواحل الجنوبية الإيطالية، جاءت إثر التحقيقات الأمنية التي تلت عملية إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ12 «حراڤ» ينحدرون من مختلف أحياء المدينة، حيث أفضت التحقيقات إلى الكشف عن هوية المنظم الذي كان يقبض على «الحراڤ» الواحد مبلغ 10 ملايين سنتيم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه ومداهمة منزله والقبض عليه، وحجز بعض المعدات الخاصة بعملية الهجرة السرية.