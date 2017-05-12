إفريقي يستغل 6 أشخاص في ترويج «الهيروين» ببئر خادم وسعيد حمدين

التمس، أول أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبتي 7 سنوات و12 سنة حبسا نافذا في حق 6 أشخاص، على خلفية الاشتباه في تورطهم بترويج المخدرات الصلبة «الهيروين» على مستوى عدة أحياء بالعاصمة بمساعدة رعية إفريقي يكنى «كامراد»، حيث حجزت مصالح الأمن بحوزتهم 20 رزمة من «الهيروين» وقطعتين من القنب الهندي، بالإضافة إلى ميزان ومبالغ مالية معتبرة.

مجريات قضية الحال تعود إلى تاريخ 2 أفريل 2017، إثر ورود معلومات لدى مصالح الأمن، مفادها وجود ثلاثة أشخاص على متن سيارة من نوع «بيجو 208» يقومون بإبرام صفقة لاقتناء المخدرات الصلبة من نوع «الهيروين» على مستوى منطقة سعيد حمدين، واستغلالا للمعلومات، تنقلت ذات المصالح إلى المكان، وبعد عملية ترصد تمكنت من توقيف المشتبه فيهم، فيما عثرت بحوزتهم على 20 رزمة من الهيروين، بالإضافة إلى قطعة من القنب الهندي كانت موضوعة قرب المكبح اليدوي، وهي الكميات التي اعترف المتهم «م.م» بحيازتها بغرض الاستهلاك الشخصي، والتي كشف عن ممونه بها، ومواصلة للتحريات، تم الإطلاع على المكالمات الهاتفية، أين تفطنت قوات الشرطة إلى وجود عدة اتصالات مع هذا الأخير، الذي تم الترصد له في اليوم الموالي على مستوى منطقة تيقصراين ببئر خادم بعد تنقلهم بالزي المدني، وهناك لفت انتباههم وجود شخصين على متن دراجة نارية من نوع «تيماكس» تم إيقافهما من أجل إجراء تفتيش، لتعثر بحوزتهما على قطعة من المخدرات بوزن 0.03 غرام، ليتيبن أن أحدهما كان على اتصال مع المتهم الرئيسي.

فيما تم حجز ببيت الممون 1 غرام من القنب الهندي، بالإضافة إلى كمية من الهيروين بوزن 0.3 غرام. المتهمون وخلال محاكمتهم، أجمعوا على أنهم مدمنو مخدرات، حيث أكد حائز أكبر كمية من الهيروين أنه تنقل إلى منطقة قهوة الشرڤي شرق العاصمة لاقتناء تلك الكمية من عند إفريقي يكنى «كامراد»، وذلك مقابل مبلغ 4 آلاف دينار للرزمة الواحدة، على خلاف تصريحاته الأولى التي أفاد فيها أنه متعود على اقتنائها من عند شخص بمنطقة بئر خادم، موضحا أن الكمية التي اقتناها كانت بهدف الاستهلاك الشخصي رغبة منه في نسيان مرضه وكي لا يكلف نفسه عناء التنقل في كل مرة رفقة ابن حيه، وهو صاحب سيارة أجرة غير شرعي، ليطالب إفادتهم رفقة أصدقائه بأقصى بظروف التخفيف من جرم حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي وكذا البراءة من جنحة المتاجرة.