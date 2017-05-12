متسولة تبيع رضيعها حديث الولادة لإحدى العائلات في البليدة

أقدمت متسولة في العقد الثاني من العمر، بالبليدة على بيع رضيعها حديث الولادة إلى إحدى العائلات الثرية بالبليدة، مقابل تبني هذه الأخيرة للطفل مقابل تقاضي كل مرة مبالغ مالية عن رضيعها، إلا أن الأمور انقلبت إلى الأسوأ بعدما أصبحت المتسولة تقوم بابتزاز العائلة ومطالبتهم بالأموال.

تفاصيل القضية التي عالجتها فرقة حماية الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في البليدة، ترجع إلى قيام إحدى العائلات القاطنة بمدينة البليدة بتبني طفل حديث الولادة الذي يبلغ من العمر قرابة 17 يوما فقط، وهذا عن طريق والدته المتسولة التي أنجبته بطريقة غير شرعية، بعدما أوهمتهم بظروفها الاجتماعية الصعبة، فقبلوا فكرة التبني، خاصة أنهم لم يرزقا بأطفال، وبعد أيام قليلة فقط من أخذ الرضيع، قامت والدته الأصلية بابتزاز العائلة بالرغم من أنهما كانا يمنحانها أموالا كلما توجهت إليهما إلى المنزل، مما استدعى بالزوجين إلى رفع شكوى ضدها بعدما تيقنا أنهما أصبحا محل أطماع المتسولة وفي كل مرة تقوم بتهديدهما.

واستغلالا للشكوى، قامت فرقة حماية الطفولة بالبحث عن السيدة من خلال المواصفات التي منحها الزوجان، ليتم إيقافها برفقة ابنتها البالغة من العمر تقريبا 5 سنوات والتعرف عليها، أين أقرت أن الرضيع ابنها، ليتم تقديمها أمام وكيل الجمهورية بمحكمة البليدة، الذي أمر بإيداعها المؤسسة العقابية، فيما تم تحويل الرضيع إلى مصلحة الطفولة المسعفة بالأبيار ريثما ينتهي التحقيق.